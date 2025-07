Bericht: BVB droht längerer Ausfall von Routinier

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Emre Can (2.v.l.) könnte dem BVB länger fehlen

Während sich die meisten Stars von Borussia Dortmund noch im Urlaub befinden, arbeitet Kapitän Emre Can an seinem Comeback. Doch dass der BVB-Routinier pünktlich zum Vorbereitungsstart wieder in der Spur ist, wie es ursprünglich mal geplant war, muss offenbar bezweifelt werden.

Vor gut einem Monat gab Borussia Dortmund bekannt, dass Emre Can nicht mit zur Klub-WM reisen wird.

Der Grund: Die Adduktorenprobleme des 31-Jährigen seien "noch nicht komplett abgeklungen", so hieß es in der einer Mitteilung. Und weiter: Seine Reha werde Can in Dortmund absolvieren, "sodass er sofort, wenn es in die Vorbereitung zur Bundesliga geht, dabei ist", wurde Cheftrainer Niko Kovac zitiert.

Das Problem: Die Tage bis zum Vorbereitungsstart am 26. Juli ticken unaufhörlich herunter und noch ist offenbar gar nicht sicher, ob Can dann wirklich zum BVB-Tross stoßen kann. Das jedenfalls schreibt "Bild". Offenbar ist der Heilungsverlauf noch nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen, beim 31-Jährigen droht ein längerer Ausfall als gedacht.

Wie die Boulevard-Zeitung erfahren hat, wird Cans Entwicklung derzeit ganz genau beobachtet. Ob der Kapitän dann am 26. Juli wirklich zum Trainingsauftakt dabei ist, soll erst kurzfristig entschieden werden.

Wann kehrt Can zum BVB zurück?

Can hatte in den letzten Spielen der abgelaufenen Saison mit Schmerzen auf dem Platz gestanden, biss aber für das große Saisonziel - das Erreichen der Champions League - auf die Zähne. Nun bekam der deutsche Nationalspieler offenbar die Quittung für die überstrapazierten Muskeln, die nun längere Heilungszeit benötigen.

Nach dem besagten Auftakt steht am 30. Juli das erste Testspiel des BVB gegen die Sportfreunde Siegen auf dem Plan.

Danach beziehen die Schwarz-Gelben ein Trainingslager in Österreich (4. bis 9. August).

Nach der Rückkehr folgt die Saisoneröffnung (10. August), das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal ist auf den 18. August datiert. Um 20:45 Uhr geht es bei Rot-Weiss Essen zur Sache (im sport.de-Live-Ticker).