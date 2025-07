VfB sichert sich Weiterverkaufsklausel bei Fehleinkauf

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wahid Faghir verlässt den VfB Stuttgart

Stürmer Wahid Faghir hat sich in seinen vier Jahren beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen können, wechselt nun zurück nach Dänemark. Doch die Schwaben sorgten in den Verhandlungen für den Fall vor, dass der 21-Jährige doch noch durchstartet.

Für Wahid Faghir geht es nach vier Jahren endgültig zurück in die Heimat. Wie der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag bestätigte, wechselt der junge Angreifer zu Vejle BK. 2021 war Faghir für 3,5 Millionen Euro Ablöse von Vejle ins Ländle gewechselt, nun geht es retour. Bei seinem Heimatklub unterzeichnete er einen Vertrag bis 2028.

Für den Wechsel kassiert der VfB Stuttgart laut Medienberichten zufolge keine Ablöse, stattdessen sicherte sich der Pokalsieger "Bild" zufolge eine Weiterverkaufsklausel. Startet Faghir in Zukunft durch und generiert bei einem Wechsel eine Ablösesumme, würde der Bundesligist immerhin einen Teil davon abkassieren.

Mit dem Abschied von Wahid Faghir macht der VfB Stuttgart unterdessen auch Gehaltsbudget frei. Laut "Bild" verdiente der Youngster bis zuletzt rund eine Million Euro pro Jahr.

Wahid Faghir war im VfB-Trikot letztlich nur zu sechs Bundesliga-Einsätzen gekommen, allesamt in der Spielzeit 2021/22. Sein persönliches Highlight war der Ausgleichstreffer zum 1:1 in der Nachspielzeit am 9. Spieltag gegen Union Berlin.

VfB Stuttgart verabschiedet Faghir: "Wichtigen Beitrag geleistet"

In der Folgesaison war der Däne an den FC Nordsjaelland verliehen, 2023/24 spielte er für Zweitligist SV 07 Elversberg. In der vergangenen Saison wurde er lediglich in der 2. Mannschaft des VfB Stuttgart eingesetzt, die in der 3. Liga gegen den Abstieg kämpfte. In 22 Partien erzielte er immerhin acht Treffer.

"Wahid hat in der vergangenen Saison einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt unserer U21 in der 3. Liga geleistet. Wir danken Wahid für seine Zeit im VfB-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", wurde Stuttgarts Sportdirektor Christian Gentner am Samstag in der offiziellen Mitteilung zitiert.