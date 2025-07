RB Leipzig statt BVB: "Nun endgültig gut aufgestellt"

IMAGO/Revierfoto

Ex-BVB-Coach Jan Zimmermann heuert bei RB Leipzig

RB Leipzig hat für sein Trainerteam einen weiteren Mitarbeiter eingestellt. Der frühere BVB-Coach erhält bei den Sachsen eine besondere Aufgabe.

Wie RB Leipzig am Montag verkündete, wird auch Jan Zimmermann künftig dem neuen Cheftrainer Ole Werner zuarbeiten. Der 45-Jährige erhält am Cottaweg einen Vertrag bis 2027, hieß es in der Mitteilung.

"Mit der Verpflichtung von Jan Zimmermann sehen wir uns an der Seitenlinie nun endgültig gut aufgestellt für die kommende Saison. Jan bringt viel Erfahrung mit und wird sich hauptsächlich um die Standardsituationen kümmern. Ein wichtiges Gebiet, auf dem wir uns definitiv steigern wollen und müssen", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Werner dürfte die treibende Kraft hinter der Zimmermann-Verpflichtung gewesen sein. Beide absolvierten einst gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang und sind privat befreundet. Neben Zimmermann besteht das Trainerteam von RB aus den Assistenten Tom Cichon und Patrick Kohlmann sowie Torwart-Trainer Frederik Gößling.

Zuletzt hatte Zimmermann bei der U23 des BVB als Cheftrainer fungiert. Seinen bevorstehenden Abschied zum Saisonende kommunizierten die Schwarz-Gelben im April. Im Mai, als im Saison-Endspurt der Abstieg drohte, wurde dann die vorzeitige Trennung beschlossen.

Der vormalige U19-Coach Mike Tullberg übernahm früher als zunächst geplant, könnte den Sturz aus der 3. Liga in die Regionalliga aber nicht mehr verhindern.

Nicht nur Erfahrung als BVB-Coach

Zimmermann bringt aber auch Erfahrung aus dem Profi-Bereich mit. Im Jahr 2021 coachte er für wenige Monate Hannover 96. Zuvor war er rund zweieinhalb Jahre beim TSV Havelse angestellt.

Bei RB Leipzig ist er bei weitem nicht das einzige neue Gesicht im Staff. Nach einer enttäuschenden Saison 2024/2025 gab es eine Vielzahl von Umwälzungen.

Unter anderem wechselte Maximilian Englert aus dem Scouting des FC Bayern zu den Sachsen und fungiert dort nun als "Head of Live Scouting".