S04-Ikone attackiert den BVB und warnt Sané

TanjaxPickartz

Dietmar Schacht spielte einst für den FC Schalke 04 - vom BVB hält er wenig

Dietmar Schacht spielte in seiner Karriere unter anderen für den MSV Duisburg, Tennis Borussia Berlin und Alemannia Aachen in der 1. und 2. Bundesliga, ehe es den Verteidiger 1989 zum FC Schalke 04 zog. Eine Station, die beim heute 62-Jährigen tiefe Spuren hinterlassen hat. In einem Interview hat sich Schacht nun unter anderem zu Revierrivale BVB und Ex-S04-Star Leroys Sané geäußert.

Auch wenn man sportliche Erfolge beim FC Schalke 04 seit Jahren mit der Lupe suchen muss, sind die Knappen für Ex-Spieler Dietmar Schacht weiterhin ein ganz besonderer Klub.

"Selbst wenn wir schlecht spielen, ist die Bude voll. Ich besuche als Repräsentant viele Fanklubs - und da herrscht immer pure Euphorie. Die Fans lieben Schalke oft mehr als die Spieler. Es fehlt da heute an echter Identifikation mit dem Verein. Man kommt auch kaum noch an die Spieler ran. Deshalb haben Typen wie Rüdiger Abramczik, Klaus Fischer, Olaf Thon oder ich noch dieses Standing - wir sind für unsere Fans greifbar geblieben", so Schacht im Interview mit "Sport1", der ergänzt: "Und wir haben die besten Fans der Welt."

BVB schlicht "nicht erwähnenswert"

Revierrivale BVB sei in dieser Hinsicht schlicht "nicht erwähnenswert", stichelt Schacht zudem in Richtung der wenig geliebten Schwarz-Gelben.

Zudem äußerte Schacht seine Meinung zu Leroy Sané. Der einstige Schalke-Youngster verließ im Sommer 2025 den FC Bayern und schloss sich überraschend dem türkischen Spitzenklub Galatasaray an. Eine Entscheidung, die Schacht durchaus mahnend beurteilt.

"Es ist zwar schön, dass Sané bei seiner Ankunft gefeiert wurde. Aber ob das am Ende die Erfüllung ist, wird man sehen. Wenn es in der Türkei läuft wie bei Bayern, dass er drei, vier Spiele so spielt wie dort oft, dann möchte ich nicht in seiner Haut stecken", warnt Schacht den deutschen Nationalspieler, der seiner Ansicht nach an manchen Tagen "der Wahnsinn", an anderen "ein Chancentod" sei und "lustlos" agiere.

Im emotionalen türkischen Fußball bestehe die Gefahr, dass man mit dem Flügelflitzer schnell die Geduld verliere: "Da bist du schnell König - aber genauso schnell auch wieder der Bademeister", so Schacht.