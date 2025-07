Carreras für 50 Millionen Euro zu Real Madrid zurück

AFP/SID/MIGUEL RIOPA

Bald im Real-Trikot: Alvaro Carreras

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid rüstet für die erste Titeljagd unter Trainer Xabi Alonso weiter auf: Für eine Ablöse von 50 Millionen Euro holten die Königlichen ihren einst ausgemusterten Jugendspieler Alvaro Carreras von Benfica Lissabon nach Spanien zurück.

Der 22 Jährige erhielt beim Champions-League-Rekordgewinner einen Vertrag bis 2031.

Durch seine von Benfica bestätigte Ablöse ist der Junioren-Nationalspieler nun der teuerste Linksverteidiger in der spanischen Ligageschichte. Außerdem war noch kein in Spanien geborener Spieler teurer als der frühere England-Legionär.

Zu den nur drei teureren Abwehrspielern in Spaniens Oberhaus-Historie gehört auch Carreras' neuer Real-Kollege Dean Huijsen.

Für den Innenverteidiger überwies Madrid 62,5 Millionen Euro an den englischen Klub AFC Bournemouth. Zusammen mit den Investitionen in seine zwei weiteren Zugänge Trent Alexander-Arnold und Franco Mastantuono hat Real in der laufenden Transferperiode bereits rund 170 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.