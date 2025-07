Millionen-Deal? FC Bayern gibt weiteres Top-Talent ab

IMAGO/Frank Scheuring

Nestory Irankunda verlässt offenbar den FC Bayern

Die Riege der Top-Talente beim FC Bayern dünnt sich weiter aus.

Übereinstimmenden Berichten zufolge wird auch der australische Junioren-Nationalspieler Nestory Irankunda dem deutschen Rekordmeister den Rücken kehren.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano zieht es den 19 Jahre alten Offensivakteur zum englischen Zweitligisten FC Watford. Irankunda werde dort am Donnerstag seinen Medizin-Check absolvieren und soll anschließend einen Vierjahresvertrag unterschreiben, so der bestens vernetzte italienische Reporter.

Der FC Bayern soll laut Romano eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro kassieren und sich eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 50 Prozent sichern.

Zudem erhalten die Münchner wohl ein so genanntes "Matching Right", müssen also informiert werden, sollte Watford in Zukunft Angebote für Irankunda erhalten, um dann ihrerseits eine Offerte abgeben zu können.

"Sky Sports" berichtet ebenfalls über die Personalie. Demnach könnte auch eine Rückkaufklausel für den FC Bayern ein Teil des Deals werden.

Bereits im Juni hatte es Gerüchte um einen Irankunda-Abgang gegeben. Die "tz" vermeldete jedoch damals, es sei lediglich ein weiteres Leihgeschäft geplant.

FC Bayern zahlte eine knappe Million für Nestory Irankunda

Irankunda hatte bereits die zurückliegende Rückrunde auf Leihbasis bei Grasshoppers Zürich verbracht. Dort gelangen ihm ein Tor und vier Vorlagen in 21 Pflichtspielen. Damals hieß es zudem, mehrere Vereine hätten Interesse an einer Verpflichtung. Watford macht nun offenbar das Rennen.

Der FC Bayern hatte Irankunda im vergangenen Sommer für kolportierte 900.000 Euro von Adelaide United verpflichtet - und das durchaus mit Vorschusslorbeeren.

Gegenüber RTL/ntv und sport.de bezeichnete ihn Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus damals als "kleinen Arjen Robben". Bayern-Talent Luca Denk schwärmte bei "Spox" von Irankunda: "Als Gegenspieler ist er ein absoluter Alptraum."