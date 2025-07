Wechsel im Sommer? BVB-Profi lässt Zukunft offen

IMAGO/David Klein

Yan Couto (l.) kam im vergangenen Sommer zum BVB

Die Spieler von Borussia Dortmund befinden sich im Urlaub, dennoch geht die Kaderplanung im Hintergrund weiter. Ein Profi des BVB weiß laut eigener Aussage noch nicht, ob er auch in der kommenden Saison für die Schwarz-Gelben aufläuft.

Yan Couto blickt auf eine wechselhafte erste Saison mit Borussia Dortmund zurück. "Ich bin letzte Saison mit der Absicht hierher gekommen, regelmäßig zu spielen. Ich habe Girona verlassen, um mehr Minuten auf dem Spielfeld zu bekommen", sagte der Brasilianer kürzlich dem Portal "Flashscore.com".

Der 23-Jährige blicke auf eine anfangs "schwierige Saison" zurück, "weil ich mich an ein neues Umfeld gewöhnen musste, aber natürlich wollte ich spielen". Insgesamt kam er in seiner Debütsaison zwar auf 30 Pflichtspiele, stand aber nur zehn Mal in einer BVB-Startelf. Bei der Klub-WM wurde Couto von Cheftrainer Niko Kovac derweil in allen fünf Partien eingesetzt, zweimal von Beginn an.

Yan Couto will beim BVB bleiben

"Dieses Turnier hat mir diese Chance gegeben, ich habe in jedem Spiel gespielt, und ich denke, es war eine gute Erfahrung, ein guter Wettbewerb", freute sich der Abwehrspieler, ließ zugleich aber seine Zukunft bei Borussia Dortmund offen: "Ich möchte diesen Schwung beibehalten und weiterhin Spielminuten bekommen. Ich muss noch mit dem Verein sprechen und wir werden sehen, was nächste Saison passiert."

Couto schob hinterher: "Aber mein Wunsch ist klar, ich möchte in Dortmund bleiben."

Der Rechtsverteidiger wurde im vergangenen Sommer von Manchester City samt Kaufpflicht ausgeliehen. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei 20 Millionen Euro gelegen haben.

Couto hatte zuvor gegenüber "WAZ" eingeräumt, bislang nicht seine "beste Version" gezeigt zu haben: "Ein neues Land, eine andere Sprache, ich war zweimal verletzt – ich wusste, dass es schwer wird, wenn ich zurückkomme, denn das Team war bereits eingespielt."