Medien: Neue Option für Lauterns Streichkandidaten

Verlässt Dickson Abiama den 1. FC Kaiserslautern erneut?

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will erneut ohne seinen Stürmer Dickson Abiama in die Saison gehen. Nachdem zunächst berichtet wurde, dass es den 26-Jährigen abermals zum TSV 1860 München ziehen könnte, mischt nun offenbar ein weiterer Drittligist mit.

Der VfL Osnabrück zeigt nach Angaben den "Neuen Osnabrücker Zeitung" im Rennen um Dickson Abiama mit. Der Angreifer soll von Seiten des Drittligisten bereits kontaktiert worden sein.

Die Niedersachsen suchen derzeit nach einem zusätzlichen Neuner. Auch Dennis Srbeny von der SpVgg Greuther Fürth soll auf dem Zettel der Lila-Weißen stehen. Beide, so heißt es, warten derzeit aber lieber ab und spielen auf Zeit. Abiama wolle sich beim 1. FC Kaiserslautern durchsetzen, nachdem er bereits in der vergangenen Spielzeit in die 3. Liga verliehen worden war.

In der Rückrunde der Spielzeit 2024/25 kickte der 26 Jahre alte Angreifer für 1860 München, wo er zwei Tore und vier Vorlagen lieferte. 16 Mal stand er in der Startelf der Drittligisten.

1. FC Kaiserlautern plant auch ohne Jannik Mause

"Bild" hatte zuletzt berichtet, dass die Münchner erneut über eine Verpflichtung des Nigerianers nachdenken. Beim 1. FC Kaiserslautern besitzt Abiama derweil noch einen Vertrag bis 2027. Cheftrainer Torsten Lieberknecht soll ihm bereits mitgeteilt haben, dass seine Aussichten auf Einsätze eher gering seien.

Ebenfalls außen vor ist auf dem Betzeberg Abiamas Stürmerkollege Jannik Mause, der nicht einmal mit ins Trainingslager der Roten Teufel genommen wurde. Laut "RevierSport" zeigt Rot-Weiss Essen Interesse, ein informelles Gespräch soll zuletzt stattgefunden haben. "Bild" brachte außerdem Hansa Rostock und den 1. FC Saarbrücken ins Spiel.

"Jannik und sein Berater wissen um die Situation. Diese ist für ihn schwierig und klar kommuniziert. Wir sind uns einig, dass Jannik in der kommenden Saison Spielpraxis benötigt", so FCK-Geschäftsführer Sport Thomas Hengen: "Beim 1. FC Kaiserslautern wird es für ihn aktuell sehr schwer sein, auf Spielpraxis zu kommen. Mal schauen, was in dieser Personalie in diesen Tagen und nächsten Wochen noch passiert."