Gerüchte um Werder und Juve-Star Mbangula immer heißer

IMAGO/EPhotopress

Samuel Mbangula wird bei Werder Bremen gehandelt

Auf der Suche nach Verstärkungen für die anstehende Saison wird Werder Bremen derzeit mit Samuel Mbangula von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Doch wie ernst es wirklich um das kolportierte Interesse des Fußball-Bundesligisten von der Weser bestellt?

Stand jetzt hat Werder Bremen erst einen Sommer-Transfer unter Dach und Fach gebracht und dieser ist für die Defensive bestimmt: Maximilian Wöber kam für die Innenverteidigung.

Doch die Grün-Weißen wollen auch in der Offensive nachlegen. Hierbei ist offenbar Samuel Mbangula von Juventus Turin in den Fokus geraten.

Bereits vor einigen Tagen schrieb die französische "L’Équipe" vom Interesse der Werderaner am Linksaußen, kürzlich vermeldete auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass der SVW an Mbangula dran sei. Nun legt der "Corriere dello Sport" mit neuen Informationen nach.

Laut der italienischen Zeitung befindet sich Werder schon in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 21-jährigen Belgier, der beim Serie-A-Klub noch einen gültigen Vertrag bis Mitte 2028 besitzt, aber bislang nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Werder Bremen nur mit Außenseiterchancen bei Mbangula

Das Problem: Neben den Bremern hat sich mittlerweile wohl auch der VfL Wolfsburg in den Poker um den Flügelflitzer eingeschaltet. Demnach droht ein Tauziehen um die Dienste des Belgiers. Dem "Corriere" zufolge rechnet man bei Juve zeitnah mit einem ersten offiziellen Angebot von den Wölfen.

Ob es sich dabei um eine Kauf-Offerte handelt, ist nicht bekannt. Der Marktwert des Belgiers liegt bei geschätzten 14 Millionen Euro. Anders als die Wolfsburger wären die Bremer bei einer festen Verpflichtung raus, für den SVW käme maximal eine Leihe in Frage.

Von einer solchen Option schrieb zuletzt auch die "Deichstube". Wie groß die Chancen auf Vollzug sind, wollte das vereinsnahe Portal aber nicht konkret sagen. Durch das Interesse des Bundesliga-Konkurrenten aus Wolfsburg dürfte die Wahrscheinlichkeit aber nicht gestiegen sein.

Zuletzt wurden schon Bayer Leverkusen, AS Monaco aus der Ligue 1 und England-Klub AFC Bournemouth als Mbangula-Interessenten gehandelt.

Der 21-Jährige wurde in der Jugend von Brügge und Anderlecht ausgebildet und wechselte schließlich 2020 zu Juventus Turin. Für die Profi-Abteilung absolvierte er dort insgesamt 32 Spiele (vier Tore, fünf Vorlagen).

In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf drei Tore und vier Vorlagen in 23 Serie-A-Einsätzen kam. Mbangula reiste zuletzt auch mit Juve zur Klub-WM in die USA, wurde dort allerdings nicht eingesetzt.