Werner-Aus bei RB Leipzig? Das sagt Jürgen Klopp

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Timo Werner steht bei RB Leipzig auf dem Abstellgleis

Der einstige Nationalstürmer Timo Werner steht bei RB Leipzig auf dem Abstellgleis. Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp will sich allerdings in Sachen Zukunftsplanung mit dem 29-Jährigen nicht in die Karten schauen lassen.

"Man stelle sich vor, ich stelle mich jetzt hier hin und würde einfach ein bisschen über die einzelnen Kandidaten plaudern", sagte Klopp am Rande des Trainingsauftakts von RB Leipzig gegenüber Medienvertretern. "Ihr werdet diese Geschichte groß genug halten, da braucht ihr nichts von mir dazu. Je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, braucht ihr keine einzige Aussage von mir dazu, dafür kenne ich euch alle lange genug. Das schafft ihr ganz alleine, deshalb halte ich mich da raus."

Angesprochen darauf, ob er Timo Werner etwas raten würde, erwiderte Klopp: "Das würde ich ihm dann persönlich sagen, wenn es so wäre, aber nicht hier."

Werner ist noch bis 2026 an die Sachsen gebunden und soll ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro einstreichen. Die Verantwortlichen würden ihn dem Vernehmen nach gerne von der Payroll bekommen.

Ein Wechsel innerhalb des Red-Bull-Kosmos nach New York platzte aber - angeblich, weil Werner dort nur fünf Millionen Euro pro Jahr offeriert wurden.

Timo Werner vor dem Aus? RB Leipzig will "Verträge respektieren"

Trotz der verfahrenen Situation wird der 57-fache Nationalspieler aber zunächst einmal fester Bestandteil der Mannschaft bleiben.

"Grundsätzlich ist es so, dass wir Verträge respektieren. Es wird auch keine Trainingsgruppe 2 geben", stellte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt klar.

Er machte jedoch zugleich deutlich, wie sein "Auftrag" in diesem Sommer laute: "den Umbruch, den Aufbruch für die nächsten Jahre einzuläuten". Daher spiele "der ein oder andere Spieler" bei der Kaderplanung eine "untergeordnete Rolle" - selbst dann, "wenn er für sich entscheidet, hier bei RB Leipzig zu bleiben".

Es sei aber noch "genügend Zeit, um Lösungen zu finden". Mit den betroffenen Spielern, zu denen nicht nur Werner gehört, werde man "in persönlichen Gesprächen" über die konkreten Zukunftsaussichten sprechen. "Jeder weiß dann, woran er genau ist. Wie seine Entscheidung dann final ausfällt, werden wir sehen."