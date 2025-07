Chance für Bayern? Arsenal macht Tür für Stürmer-Abgang auf

IMAGO/Ibrahim Ezzat

Gabriel Martinelli (l.) steht offenbar auf der Liste des FC Bayern

Der FC Bayern schaut sich laut Medienberichten auch beim FC Arsenal nach einem neuen Flügelstürmer um. Offenbar besteht inzwischen durchaus die Chance auf eine Verpflichtung.

Flügelstürmer Gabriel Martinelli bleibt nach Informationen von "The Athletic" ein Transfer-Kandidat beim FC Bayern, genauso wie sein Teamkollege Leandro Trossard.

Während der Belgier erst seit Kurzem auf die Liste der Münchner gerückt sein soll, wurde der Brasilianer in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Bereits Ende Juni hatte "Bild" berichtet, dass Martinelli von den Bayern-Bossen ins Auge gefasst wurde, schon unter Ex-Trainer Thomas Tuchel sei er in den Fokus geraten.

Wirklich konkret wurde es in der Zwischenzeit nicht, andere Flügelstürmer sollen beim FC Bayern höher priorisiert werden. Immerhin: Laut "The Athletic" kann sich der FC Arsenal inzwischen durchaus einen Transfer von Martinelli vorstellen, sofern die Rahmenbedingungen passen. Martinelli werde von Teammanager Mikel Arteta zwar geschätzt, ein Verkauf könnte zugleich aber neuen Spielraum auf dem Transfermarkt mit sich bringen, heißt es. Ähnlich sei die Situation bei Leandro Trossard.

FC Bayern sucht einen neuen Angreifer

Gabriel Martinelli spielt bereits seit sechs Jahren für den FC Arsenal, 2019 kam er für etwas mehr als sieben Millionen Euro von Ituano-SP nach London. Sein Marktwert hat sich seither vervielfacht, laut "transfermarkt.de" liegt er aktuell bei 55 Millionen Euro.

Zuletzt war der Vertrag des 24-Jährigen im Februar 2023 verlängert worden, damals bis 2027 zuzüglich einer Option für ein weiteres Jahr. In der Premier League kommt er auf 161 Partien, in denen ihm 61 direkte Torbeteiligungen (40 Treffer, 21 Vorlagen) gelangen. In der Champions League kommt er auf 19 Spiele, vier Tore und drei Vorlagen.

Der FC Bayern sucht nach den Abgängen von Leroy Sané und Thomas Müller sowie der schweren Verletzung von Jamal Musiala händeringend nach einem neuen Offensivspieler.