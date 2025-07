Ter Stegen bei Barças Trainingsauftakt mit Solo-Einheit

Marijan Murat/dpa

Beim Trainingsauftakt des FC Barcelona übte Marc-André ter Stegen am Rande der Gruppe

Noch bleibt unklar, wie es mit Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona weitergeht. Beim ersten Training der neuen Saison steht er nicht mit der Mannschaft auf dem Platz.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat beim Trainingsauftakt des FC Barcelona eine Solo-Einheit absolviert. Der 33-Jährige arbeitete im Fitnessraum und trainierte am Rande der Gruppe, wie der Club selbst mitteilte - nicht ohne zuvor auf das erste Training des neuen Barça-Keepers Joan Garcia hinzuweisen.

Der 24-Jährige, der vom Stadtrivalen Espanyol kam, soll dem Vernehmen nach die neue Nummer eins beim spanischen Triple-Sieger der vergangenen Saison werden.

Kapitän ter Stegen soll dagegen den Club verlassen. Der deutsche Nationalkeeper hat sich öffentlich dazu bisher nicht weiter geäußert. Sein Vertrag beim FC Barcelona ist noch bis zum 30. Juni 2028 gültig.

FC Barcelona nennt keine Gründe für ter Stegens Solo-Training

Jüngst hatte Barcelona zudem den Vertrag mit dem 35 Jahre alten ehemaligen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczęsny verlängert. Diesen hatte der Club während des langen Ausfalls von ter Stegen wegen einer schweren Knieverletzung in der vergangenen Saison geholt.

Warum ter Stegen am Montagabend auf dem Campo Tito Vilanova nicht mit den anderen 35 Profis trainierte, erklärte der Verein nicht. Auch in spanischen Medien wurden keine Gründe für die Solo-Einheit genannt.

Barcelonas deutscher Trainer Hansi Flick soll Medienberichten zufolge ter Stegen am Freitag darüber informiert haben, dass der deutsche Keeper in der kommenden Saison nicht gesetzt ist und sowohl García als auch Szczęsny vor sich hat. Für den deutschen Torwart ist die Situation heikel: In der WM-Saison könnte sich eine dauerhafte Bankrolle im Verein auch auf seine Situation in der Nationalmannschaft auswirken.