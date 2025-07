Schalkes Außendarstellung "perfekt und großartig"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke jubelte im Test gegen St. Gallen

Schafft der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga in der anstehenden Saison endlich den sportlichen Umschwung? TV-Experte Peter Neururer äußert nach dem Trainingslager in Österreich Optimismus.

"Schalke 04 war in Österreich im Trainingslager, eine überragende Veranstaltung mit unglaublich viel Lob für die Mannschaft", schwärmte Peter Neururer in seiner jüngsten Kolumne für das Portal "wettfreunde.net".

Ein Sonderlob hatte der Kult-Coach für den neuen S04-Übungsleiter Miron Muslic übrig. Schalkes Trainer wirke "fast aktiver ist als der einzelne Spieler", befand Neururer.

Neururer sieht Schalker Testspielergebnisse positiv

"Also die Außendarstellung ist perfekt und großartig. Es wird quasi eine Euphorie losgelöst. Weit über eintausend Schalke-Fans waren mit dabei im Stubaital", zeigte sich der 70-Jährige von den königsblauen Tagen in Österreich begeistert.

"Die B-Mannschaft verlor gegen Wehen Wiesbaden 2:3, das sah man nicht ganz so gerne, aber die A-Mannschaft hat sich sehr gut präsentiert. Einmal mit einem 1:0 Sieg und einmal mit einem 0:0 gegen Panathinaikos Athen. Großartig. St. Gallen 1:0 zu schlagen hat natürlich eine Menge zu bedeuten, zu diesem Stand der Vorbereitung", konnte Neururer den Testspielen des FC Schalke 04 unter dem Strich etwas Positives abgewinnen.

"Schalke steht vor einer spannenden Saison"

Trainer Muslic strahle momentan "Optimismus aus und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht", sagte der langjährige Bundesliga-Coach. Gleichzeitig erinnerte Neururer daran, dass der FC Schalke 04 noch Spieler abgeben müsse.

"Ansonsten könnte es Probleme geben im Bereich Punktabzug oder ähnlichem. Schalke ist bemüht, die Fans zufriedenzustellen. Schalke steht vor einer spannenden Saison. Warten wir es mal ab", sagte der TV-Experte rund zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga.