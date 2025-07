VfB Stuttgart findet möglichen Woltemade-Ersatz

IMAGO/David J. Griffin/Icon Sportswire

Konnte sich beim FC Chelsea nicht durchsetzen: Eigengewächs Armando Broja

Der VfB Stuttgart hat einem Medienbericht zufolge bereits einen ersten Kandidaten ins Auge gefasst, der Nick Woltemade im Falle eines Abschieds zum FC Bayern ersetzen könnte. Doch es droht Konkurrenz aus der Bundesliga.

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Armando Broja. Das berichtet "The Athletic". Hintergrund sei ein möglicher Abgang von Shootingstar Nick Woltemade zum FC Bayern, der diesen Sommer über die Bühne gehen könnte.

Broja steht bei Klub-Weltmeister FC Chelsea unter Vertrag, drei Jahre Laufzeit hat sein Arbeitspapier noch. Der einst bei den Blues ausgebildete Angreifer hat in London keine Zukunft mehr, so das Fachportal. Sowohl der Spieler als auch der Klub streben einen Wechsel in diesem Sommer an, heißt es.

Der in England geborene albanische Nationalspieler (27 Spiele, fünf Tore) wurde bereits mehrfach im Laufe seiner Chelsea-Karriere verliehen. 2020 wurde er in den Niederlanden bei Vitesse Arnheim geparkt, ein Jahr später ging es beim FC Southampton weiter. Zur Rückrunde der Saison 2023/24 sicherte sich der FC Fulham die Dienste des heute 23-Jährigen, in der vergangenen Spielzeit ging es auf Leihbasis zum FC Everton.

VfB Stuttgart bekommt Konkurrenz aus der Bundesliga

So kommt Broja gerade einmal auf 38 Pflichtspiele für den FC Chelsea, in denen ihm gerade einmal drei Tore gelangen. Für Everton blieb er in der letzten Saison bei elf Einsätzen gänzlich ohne Tor-Erfolg.

Wie "The Athletic" derweil berichtet, soll neben dem VfB Stuttgart auch Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig auf den Chelsea-Streichkandidaten aufmerksam geworden sein. Die Sachsen müssten sich nämlich auf die Abgänge von Benjamin Sesko und Xavi Simons gefasst machen.

Ob der VfB Stuttgart überhaupt auf dem Transfermarkt aktiv werden muss, bleibt unterdessen weiter völlig offen. Die klare Haltung der Schwaben ist weiterhin, dass Nick Woltemade auch in der kommenden Saison im Ländle spielen soll, obwohl sich der Shootingstar bereits mit dem FC Bayern geeinigt hat. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de soll in dieser Woche das zweite Angebot der Bayern folgen - Ausgang offen.