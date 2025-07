Ex-Bayern-Talent verlässt Nürnberg

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Manuel Wintzheimer verlässt den 1. FC Nürnberg

Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg wollte sich der Erfolg für Angreifer Manuel Wintzheimer nie so wirklich einstellen. Nun verlässt das einstige Talent des FC Bayern den Club endgültig - und zwar in die 3. Liga. Zugleich ist es eine Rückkehr an (s)eine alte Wirkungsstätte.

Manuel Wintzheimer greift ab sofort für seinen Jugendklub 1. FC Schweinfurt an. Der 26-Jährige kickte einst bis zum elften Lebensjahr beim Drittliga-Aufsteiger, ehe er in die Nachwuchsabteilungen der SpVgg Greuther Fürth und des FC Bayern München zog.

Beim deutschen Rekordmeister blieb dem Mittelstürmer der Durchbruch allerdings verwehrt. Stattdessen ging es 2018 in die 2. Bundesliga zum Hamburger SV. Nach einer Leihe beim VfL Bochum zog er ab 2022 zum 1. FC Nürnberg weiter. Doch beim Club wurde der gebürtige Arnsteiner nicht wirklich glücklich.

Nach einer Debütsaison mit nur zwölf Pflichtspieleinsätzen wurde er in den drei weiteren Spielzeiten an Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen verliehen.

Schweinfurt bereitet sich auf neue Drittliga-Saison vor

In Schweinfurt freut man sich nun über die Rückkehr des einstigen Jugendspielers. "Mit Manuel bekommen wir nicht nur einen flexiblen, torgefährlichen Offensivmann, sondern auch einen weiteren Spieler aus der Region", erklärte Geschäftsführer Markus Wolf in einer Mitteilung des Klubs: "Er kennt den Verein, die Stadt und unsere Mentalität und passt so perfekt in unsere Planungen."

Für Wintzheimer selbst fühle es sich "richtig an, jetzt zurückzukommen und in Zukunft in meiner Heimat zu spielen".

In Essen hatte er in der zurückliegenden Drittliga-Saison keinen Stammplatz inne. Sieben Mal stand er in der Startelf, neun Mal wurde er eingewechselt. Am Ende standen zwei Tore zu Buche.

Für den 1. FC Schweinfurt ist die Verpflichtung von Manuel Wintzheimer derweil ein weiterer Schritt in Richtung Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison. In Johannes Geis, immerhin 121 Bundesliga-Profi mit Champions-League-Erfahrung, haben die Bayern bereits einen weiteren namhaften Neuzugang präsentieren können.