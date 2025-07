Rekord-Transfer? Wildes Gerücht um Chelsea-Held

IMAGO/Joo Bravo / SPP

Cole Palmer (l.) führte den FC Chelsea gegen PSG zum Sieg

Cole Palmer führte den FC Chelsea mit einer überragenden Final-Leistung zum Triumph bei der Klub-WM in den USA. Ausgerechnet Endspiel-Gegner Paris Saint-Germain soll nun einen Rekord-Transfer des englischen Senkrechtstarters ausloten - so heißt es jedenfalls in einem spektakulären Gerücht aus Spanien.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" berichtet, könnte Cole Palmer vom FC Chelsea zum teuersten Fußballer aller Zeiten avancieren. Demnach soll sich Paris Saint-Germain mit einer Verpflichtung des Flügelspielers befassen.

Wie "fichajes.net" von "Quellen, die der Operation nahe stehen", erfahren haben will, sei PSG bereit, "ein historisches Angebot von 250 Millionen Euro zu unterbreiten".

Zur Erinnerung: Im Sommer 2017 legte der französische Fußball-Gigant für die Verpflichtung von Neymar (damals beim FC Barcelona) die kolportierte Ablösesumme von rund 222 Millionen Euro auf den Tisch - bis heute Rekord.

Rekord-Transfer von Cole Palmer höchst unwahrscheinlich

Dass es Palmer in diesem Sommer tatsächlich von der Themse an die Seine zieht, dürfte allerdings höchst unwahrscheinlich sein. Der 23-Jährige ist nämlich noch bis 2033 an den FC Chelsea gebunden.

Die Blues sollten damit kein Interesse an einem Verkauf ihres Leistungsträgers haben. An der Stamford Bridge denke man "unter keinen Umständen an seinen Weggang", schreibt auch "fichajes.net". Zudem soll sich Palmer bei den Londonern wohlfühlen.

Der englische Nationalspieler hatte den FC Chelsea am Wochenende durch eine überragende Leistung im Finale gegen Paris Saint-Germain (3:0) zum Titel bei der Klub-WM geführt. Mit zwei Toren und einer Vorlage war Palmer an allen drei Treffern gegen PSG beteiligt.

Der FC Chelsea hatte seinen Offensivstar im Sommer 2023 von Manchester City losgeeist. Die Ablösesumme soll sich damals auf circa 47 Millionen Euro belaufen haben.