Neue heiße Spur bei BVB-Abschiedskandidat

IMAGO/Moritz Mueller

Verlässt Gio Reyna (l.) den BVB im Sommer?

Im Kader von Borussia Dortmund tummeln sich gleich zahlreiche Spieler, die den Verein noch verlassen könnten. Bei einem Offensivspieler des BVB gibt es nun offenbar neue Bewegung.

Eine neue heiße Spur führt Giovanni Reyna laut Angaben von "Ruhr Nachrichten" von Borussia Dortmund zum Los Angeles FC. Eine Rückkehr in die USA gelte derzeit als die wahrscheinlichste Option für den Angreifer, dessen Entwicklung beim BVB nun schon seit geraumer Zeit stagniert.

Zuvor war Reyna etwa mit Wechseln zu Real Sociedad nach Spanien oder zur AC Mailand nach Italien in Verbindung gebracht worden. Wirklich konkret wurde es seither aber nicht. Bei der Dortmunder Borussia besitzt der 22-Jährige noch einen Vertrag bis 2026.

In den Planungen von Cheftrainer Niko Kovac spielt der 31-fache Nationalspieler kaum noch eine Rolle.

In der vergangenen Spielzeit kam Reyna gerade einmal auf fünf Startelfeinsätze, 20 Einwechselungen kamen hinzu. Zwei Tore sprangen in 2024/25 für den Rechtsfuß heraus. Auch bei der zurückliegenden Klub-WM wurde Reyna kaum berücksichtigt, was einen weiteren Fingerzeig in Richtung seiner BVB-Karriere bedeuten dürfte. Allein im Gruppenspiel gegen Ulsan HD (1:0) wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

Özcan, Haller, Sabitzer: Schwierige Situation für den BVB

Als weitere Verkaufskandidaten zählen beim BVB Salih Özcan, Sebastien Haller und Marcel Sabitzer, heißt es bei den "Ruhr Nachrichten".

Özcans Abschied könnte sich letztlich durch die kürzlich erlittene Knieverletzung erschweren. Zuvor stand der Sechser im Fokus der Istanbuler Klubs Galatasaray und Besiktas, inzwischen sei die Spur wieder etwas erkaltet, so das vereinsnahe Blatt. Man wolle zunächst abwarten, wie sich der Heilungsprozess entwickelt. Eine Rückkehr zum 1. FC Köln könne derweil aufgrund finanzieller Faktoren ausgeschlossen werden.

Auch im Fall Haller könnte das Geld zum Knackpunkt werden. Sein Leihklub Utrecht würde den Mittelstürmer gerne fest verpflichten, bietet aber nur 600.000 Euro Jahresgehalt an - was angesichts der aktuell neun Millionen Euro, die der Ivorer beim BVB kassieren soll, keine Option für den Spieler sein soll. Möglich, dass Sebastien Haller letztlich als Backup für Serhou Guirassy im Kader von Niko Kovac bleibt.

Als Streichkandidat soll auch Mittelfeldakteur Sabitzer zählen, durch die Verpflichtung von Jobe Bellingham ist die Konkurrenzsituation enorm. Interessenten gibt es dem Bericht zufolge bislang nicht, womöglich bleibt der Österreicher daher bei den Schwarz-Gelben.