Medien: FC Bayern scheitert mit hoher Diaz-Offerte

IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images

Der FC Bayern will Luis Diaz, doch Liverpool stellt sich quer

Auf der Suche nach Verstärkungen für den Flügel hat es der FC Bayern auf Luis Diaz vom FC Liverpool abgesehen. Doch der Transfer des Wunschkandidaten gestaltet sich schwierig. Nun sollen die Münchner mit einer hohen Offerte gescheitert sein.

Nächster Rückschlag für den FC Bayern auf der Suche nach neuer Power für die Offensive. Wie "The Athletic" und der Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sind die Münchner jüngst mit einem Angebot für Flügelflitzer Luis Diaz vom FC Liverpool gescheitert.

Der 28-jährige Kolumbianer gilt seit einiger Zeit als Wunschspieler für die vakante Position auf Linksaußen.

Die Offerte, die am Dienstag eingegangen sein soll und die die Reds sofort ablehnten, lag demnach bei 67,5 Millionen Euro.

Abschrecken lassen wollen sich die Bayern davon aber wohl nicht. Nach "Sky"-Informationen ist bereits ein zweites Angebot in Planung. Denn die Verpflichtung von Diaz soll weiter die höchste Priorität haben. Unterschreiben soll der Offensivmann demnach bis Sommer 2029 oder 2030.

Zwar sei man sich noch nicht komplett mit Diaz einig, so "Sky"-Transfer-Experte Florian Plettenberg, doch die angestrebte Einigung mit dem Spieler wird nicht als Problem gesehen. Auch "The Athletic" schreibt, dass sich der 28-Jährige einen Wechsel an die Säbener Straße vorstellen kann.

FC Bayern vor Verhandlungsmarathon mit Liverpool?

Viel schwieriger könnte es derweil werden, den FC Liverpool zu überzeugen, Diaz abzugeben.

Laut "The Athletic" will der englische Meister den kolumbianischen Nationalspieler eigentlich gar nicht verkaufen. Diese Einstellung würde sich nur ändern, sollte ein unschlagbares Angebot hereinflattern. Dieses müsste demnach wohl 100 Millionen Euro oder schwerer sein.

Den Liverpool-Verantwortlichen sei nicht entgangen, dass man beim deutschen Rekordmeister bereit war, weit über 100 Millionen Euro für Florian Wirtz zu zahlen und dass es aufgrund der schweren Verletzung von Jamal Musiala Bedarf in der Offensive gibt.

Diaz Vertrag beim FC Liverpool endet im Sommer 2027.