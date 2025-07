"Geheime Torjägerliste" von Dynamo Dresden enthüllt?

IMAGO/Lutz Hentschel

Trainer Thomas Stamm (l.) und Sportchef Thomas Brendel von Dynamo Dresden

Den zuvor geliehenen Christoph Daferner hat Dynamo Dresden inzwischen fest vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, als Backup fungiert Sturm-Routinier Stefan Kutschke, dahinter wird die Personallage, vor allem mit Blick auf die neuen Anforderungen nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga, allerdings schon etwas dünn. Kein Wunder also, dass man den Markt in Sachsen nach einem neuen Angreifer sondieren soll.

Nichts weniger als eine "geheime Torjägerliste", die die vermeintlichen Offensivoptionen von Dynamo Dresden beinhalten soll, präsentiert die "Bild". Konkret geht es um "vier Kandidaten", die zur "engeren Auswahl" der SGD-Führung zählen sollen: Vincent Vermeij von Fortuna Düsseldorf, Luca Schuler von Hertha BSC, Lex-Tyger Lobinger von Viktoria Köln und Yann Sturm vom SC Freiburg.

Mit dem 30-jährigen Vermeij soll man sich demnach bereits "intensiv beschäftigt" haben, was angesichts alter Verbindungen nicht wundert. Vermeij war Leistungsträger bei der Zweitvertretung des SC Freiburg, als der aktuelle Dresden-Coach Thomas Stamm die Breisgauer 2022/23 in die 3. Liga führte. Anschließend wechselte der Niederländer zu Fortuna Düsseldorf, wo sein Vertrag 2026 endet.

Problematisch wird dem Bericht zufolge Vermeijs Gehalt, das man an der Elbe nur schwer zahlen könnte.

Ablöse oder Leih-Geschäft?

Luca Schuler steht seit 2024 bei Hertha BSC unter Vertrag (bis 2027), konnte in der vergangenen Spielzeit aber nur bedingt überzeugen. Daher soll eine Leihe für die Hauptstädter eine Option sein, Dresden könnte zuschlagen.

Lex-Tyger Lobinger (Vertrag bis 2026) blickt hingegen auf eine starke Saison, erzielte in Liga drei für Viktoria Köln 15 Tore. In der Domstadt soll man daher eine Ablöse von rund 300.000 Euro aufrufen, diese könnten die Dresdner allerdings wohl auf den Tisch blättern, heißt es.

Letzte Option soll ein echter Youngster sein: Sturm vom SC Freiburg. Der 20-Jährige spielte wie Vermeij schon unter Stamm in der 3. Liga für die Breisgauer, die Sturm angeblich gerne in die 2. Liga verleihen würden, Dynamo soll jedoch nicht die besten Karten haben.