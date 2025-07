FC Augsburg bedient sich beim FC Burnley

FC Augsburg/SID/FC AUGSBURG

Han-Noah Massengo mit FCA-Geschäftsführer Michael Ströll

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Han-Noah Massengo vom Premier-League-Aufsteiger FC Burnley verpflichtet. Der 24-jährige Franzose unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Die Ablöse soll bei drei Millionen Euro liegen.

Massengo bestritt insgesamt 107 Partien in der englischen Championship sowie drei Premier-League-Spiele. In der vergangenen Rückrunde war der Mittelfeldspieler an Auxerre ausgeliehen und hatte dort 17 Einsätze in der französischen Ligue 1 absolviert.

"Mit Han-Noah sind wir im Zentrum noch breiter und vielseitiger aufgestellt. Trotz seiner erst 24 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung mit und verfügt zudem über großes Entwicklungspotenzial", sagte Geschäftsführer Michael Ströll.

Augsburg habe "in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich Spieler hier hervorragend weiterentwickeln können. Die Bundesliga ist für mich ein großer Anreiz", ergänzte Massengo.