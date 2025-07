Null-Tore-Stürmer Maurides verlässt St. Pauli

IMAGO / HMB-Media/SID/IMAGO/Fernando Soares

Maurides verlässt St. Pauli

Null-Tore-Stürmer Maurides verlässt den FC St. Pauli.

Nach zweieinhalb Jahren schließt sich der Brasilianer wieder seinem alten Klub Radomiak Radom aus der ersten polnischen Liga an. Das gaben die Kiezkicker am Dienstag bekannt. Der wuchtige Angreifer stand auch verletzungsbedingt nur bei 17 Pflichtspielen für den Bundesligisten auf dem Platz, erzielte dabei aber keinen Treffer. Zuletzt war er an den ungarischen Klub Debreceni VSC ausgeliehen.

"Auch wenn ihm kein Pflichtspieltreffer für den FC St. Pauli vergönnt gewesen war, zeigte Maurides Einsatz und Identifikation für den Kiezklub, bei dem er mit seiner offenen Art in der Kabine und auch bei den Fans schnell Anschluss fand", hieß es in der Mitteilung des FC St. Pauli.