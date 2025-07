IMAGO / Sven Simon/SID/IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wirtz legt beim FC Liverpool los

Langsame Rückkehr zur Normalität: Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat nun ganz offiziell seine Arbeit beim FC Liverpool aufgenommen.

Der englische Meister veröffentlichte am Dienstag auf Instagram ein Video, dass den Neuzugang gemeinsam mit Teamkollegen beim Betreten des LFC-Trainingsplatzes zeigt. Empfangen wurde Wirtz dabei vom typisch britischen Regenwetter. Wie das Liverpool Echo berichtete, war nach dem tragischen Tod von Diogo Jota am 3. Juli bislang nur hinter verschlossenen Türen trainiert worden.

Im ersten Testspiel der Saison am Sonntag bei Preston North End (3:1) hatte Rekordmann Wirtz im Kader von Teammanager Arne Slot noch gefehlt.

Laut Medienberichten haben die Reds rund 150 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an den Bundesligisten Bayer Leverkusen überwiesen. Von seinem alten Klub hatte sich der 22-Jährige erst am Montag in einer emotionalen Videobotschaft verabschiedet und sich vor allem "für die Liebe" der Fans bedankt.

Sein erstes offizielles Pflichtspiel für Liverpool könnte Wirtz nach der Saisonvorbereitung am 10. August im Community Shield - dem englischen Supercup - gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace um den Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner absolvieren.

In die Premier League und die Mission erfolgreiche Titelverteidigung startet Liverpool dann fünf Tage später (15. August) mit einem Heimspiel gegen den AFC Bournemouth.