Serie-A-Klub steigt in Palhinha-Poker ein

Joao Palhinha könnte den FC Bayern verlassen

Die Anzeichen für einen vorzeitigen Abschied von Joao Palhinha vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern verdichten sich immer mehr. Mit Inter Mailand steigt nun offenbar ein Topklub in den Poker ein.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist Joao Palhinha ein Kandidat bei Inter Mailand. Demnach könnte der defensive Mittelfeldspieler Teil des Umbruchs der Italiener werden.

Weiter heißt es, dass der FC Bayern bereit wäre, Palhinha für 25 bis 30 Millionen Euro ziehen lassen. Der Vertrag des Portugiesen ist noch bis 2028 datiert.

Zuvor standen noch 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Zuletzt wurde Palhinha vor allem in der Premier League gehandelt. Sein Ex-Klub FC Fulham, West Ham United, Aston Villa und Brighton & Hove Albion sowie neuerdings Manchester United und Tottenham Hotspur sollen die Fühler bereits ausgestreckt haben.

Laut dem Portal "CaughtOffside" sollen Verantwortliche der Red Devils sogar schon Kontakt zum FC Bayern aufgenommen haben. Allerdings sei ManUnited nur an einer Leihe interessiert, was die Münchner bereits abgelehnt haben sollen.

Die Münchner hatten für Palhinha im zurückliegenden Sommer satte 51 Millionen Euro an Fulham überwiesen. Die erste Saison des Mittelfeld-Abräumers an der Säbener Straße verlief enttäuschend. So konnte sich Palhinha unter Cheftrainer Vincent Kompany keinen Stammplatz erarbeiten. Seine auch verletzungsbedingt überschaubare Bilanz im Trikot des FC Bayern: 24 Pflichtspiele, keine Torbeteiligung.

Will Palhinha beim FC Bayern bleiben?

Anfang Juni hatte hatte sich Palhinha noch zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich möchte hier beim FC Bayern glücklich sein. Und ich will nur Chancen bekommen, mich zu zeigen und zu beweisen. Ich will spielen, Titel gewinnen und glücklich sein", stellte er nach dem Triumph Portugals in der Nations League unmissverständlich gegenüber "Bild" klar.