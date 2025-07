FC Bayern verkündet prominenten Testspielgegner

Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa

Spielte einst beim FC Bayern: Corentin Tolisso von Lyon

Der FC Bayern München hat nach dem früheren Harry-Kane-Klub Tottenham Hotspur einen weiteren international bekannten Testspielgegner gefunden.

Am 2. August kommt Olympique Lyon in die Allianz-Arena, teilten die Bayern mit. Die Franzosen, bei denen der langjährige Bayern-Profi Corentin Tolisso derzeit noch im Kader steht, belegten in der vergangenen Saison Platz sechs in der Ligue 1 und qualifizierten sich für die Europa League.

Lyon war am 24. Juni wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft worden. Der Klub hatte zunächst vergeblich versucht, die Finanzaufsichtsbehörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Maßnahmen aufzuheben. Erst vor der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion hatte der Einspruch Erfolg.

𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 🆚 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐋𝐲𝐨𝐧



Am 2 . August um 15:30 Uhr empfangen wir @OL zu einem Testspiel in der Allianz Arena. 🏟️



🔗 Alle Infos: https://t.co/t3kF4PbM3H#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/u5VdUcwffz — FC Bayern München (@FCBayern) 15. Juli 2025

Nur fünf Tage nach dem Lyon-Spiel gibt Tottenham Hotspur dann in München seine Visitenkarte ab. Die Partie gegen den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison findet im Rahmen des Telekom Cup statt.