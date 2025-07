Bundesliga-Nordderby im Weserstadion

IMAGO/GABOR BAUMGARTEN/SID/IMAGO/Gabor Baumgarten

Zuschauerrekord beim Pokal-Halbfinale

Nach dem Rekordspiel im DFB-Pokal erhält das Nordderby zwischen den Fußballerinnen von Werder Bremen und dem Hamburger SV auch in der Bundesliga die große Bühne. Wie Werder am Dienstag bekanntgab, wird das Duell mit dem Aufsteiger HSV am 6. Spieltag der neuen Saison im Weserstadion stattfinden.

Im März hatte das Pokal-Halbfinale zwischen Hamburg und Bremen (1:3 nach Verlängerung) mit 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Volksparkstadion für einen Bestwert im deutschen Frauenfußball gesorgt. "Nun gilt es mit einem ausverkauften Weserstadion einen Rekord für ein Heimspiel der Werder-Frauen zu schaffen", schrieben die Bremer. 42.100 Fans passen ins Weserstadion, eine genaue Terminierung für die Begegnung steht noch aus.

"Wir freuen uns über die Ansetzung des Nordderbys in der Länderspielpause der Männer und dass wir als Klub diese Chance nutzen, um den Frauenfußball mit diesem Derby im Weserstadion einen ganz besonderen Rahmen zu geben", sagte Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball bei Werder: "Für uns alle wäre es ein Traum, in einem ausverkauften Weserstadion zu spielen. Das wird mit Sicherheit eine unbeschreibliche Atmosphäre und ein einmaliges Erlebnis."