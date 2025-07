Gladbach bedient sich wohl beim BVB

ThorstenxTillmann

Tyler Meiser wechselt wohl vom BVB zu Gladbach

Tyler Meiser gilt als eines der größten Talente von Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger verlässt den BVB nun aber wohl in Richtung Borussia Mönchengladbach.

Wie "Sky" berichtet, hat sich Borussia Mönchengladbach Top-Talent Tyler Meiser von Borussia Dortmund geschnappt.

Demnach haben sich die beiden Vereine bereits auf einen Deal geeinigt. Der 18-Jährige habe bei den Fohlen einen Profivertrag unterschrieben. Der Wechsel soll zeitnah verkündet werden, heißt es.

Am Niederrhein soll sich Meiser in der kommenden Saison aber zunächst an das neue Umfeld gewöhnen und langsam an die Profis herangeführt werden. Ab der Saison 2026/27 soll das Talent dann fest bei der Bundesliga-Mannschaft eingeplant werden.

Meiser ist vertraglich noch bis 2026 an den BVB gebunden. Über die Höhe einer Ablöse oder einer Ausbildungsentschädigung machte der Pay-TV-Sender keine Angabe.

Im Sommer 2020 war Meiser von der SV Elversberg in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund gewechselt. Bei den Schwarz-Gelben durchlief er sämtliche U-Mannschaften.

In der vergangenen Saison absolvierte der Youngster 25 Pflichtspiele für die U19. Bei der zweiten Mannschaft, die aus der 3. Liga abgestiegen ist, spielte Meiser keine Rolle.

Meiser einmal im Champions-League-Kader des BVB

Bei den Profis durfte der Youngster aber einmal Champions-League-Luft schnuppern. Beim 1:0 gegen Sturm Graz in der Gruppenphase gehörte er zum Kader, wurde allerdings nicht eingewechselt.

Seit der U15 gehört Meiser zu den Junioren-Nationalmannschaften des DFB. Zuletzt stand er im Mai für die U18 auf dem Platz.

Vor drei Jahren war Meiser sogar mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Die "Sport Bild" berichtete damals von einer konkreten Anfrage der Katalanen. Seine Mutter Isabell betonte damals: "Wir fühlen uns als Familie beim BVB sehr gut aufgehoben und Tylers sportliche Entwicklung hat ihn bis zum zum Nationalspieler gebracht."