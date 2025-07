BVB trifft Adeyemi-Entscheidung

IMAGO/Rich von Biberstein/Icon Sportswire

Karim Adeyemi steht noch bis 2027 beim BVB unter Vertrag

Karim Adeyemi spielte sich im Endspurt der vergangenen Bundesliga-Saison mit guten Leistungen abermals in den Fokus europäischer Top-Klubs. Einen Verkauf des Angreifers denkt der BVB aber wohl erst dann, wenn sich der Angreifer gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden sollte.

Von diesem Vorhaben berichtet die "Sport Bild". Demnach hat Borussia Dortmund keinerlei Interesse daran, den deutschen Nationalspieler trotz des Interesses aus der englischen Premier League und italienischen Serie A im Sommer zu Geld zu machen. Wolle man den BVB bei Karim Adeyemi zum Umdenken bewegen, müssten wohl mindestens 65 Millionen Euro Ablöse fließen.

Laut "Gazzetta dello Sport" habe Juventus Turin den schnellen Angreifer ins Visier genommen, wolle aber lediglich zwischen 45 und 50 Millionen Euro bieten. Dabei hatte Juve Adeyemi schon im vergangenen Sommer unter Vertrag nehmen wollen, scheiterte damals aber noch an den hohen Gehaltsforderungen des Spielers, aber auch schon an der vom BVB aufgerufenen Ablöse von 60 Millionen Euro.

BVB will Adeyemi nicht ablösefrei verlieren

Ein Verkauf des Flügelflitzers könnte dann im Sommer 2026 auf die Dortmunder Agenda rücken, so "Sport Bild". Spätestens bis zum Winter wolle man die Gespräche mit dem U21-Europameister von 2021 über eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrages aufnehmen.

Sollte der gebürtige Münchner daran allerdings kein Interesse zeigen, wolle man ihn im Anschluss an die kommende Spielzeit verkaufen, heißt es im Bericht der Sportzeitung.

Dann würde eine Ablöse für den 23-Jährigen allerdings wohl "deutlich geringer ausfallen" als in dieser Wechselperiode. Einen ablösefreien Adeyemi-Verlust im Sommer 2027 wolle man in der Ruhrpottmetropole aber unbedingt verhindern, sodass man diese bittere Pille wohl schlucken würde, so die "Sport Bild" in ihrer Mittwochsausgabe weiter.