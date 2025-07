Ribéry spricht über Gerüchte um Woltemade und Diaz

IMAGO

Franck Ribéry spielte von 2007 bis 2019 für den FC Bayern

Vereinsikone Franck Ribéry hat über die schwere Verletzung von Jamal Musiala sowie über das Werben des FC Bayern um Luis Diaz vom FC Liverpool und Nick Woltemade vom VfB Stuttgart gesprochen.

"Er wird sein früheres Niveau wieder erreichen und sogar noch stärker zurückkommen, denn diese Verletzung wird ihn mental weiterbringen", sagte Franck Ribéry mit Blick auf Jamal Musiala im Interview mit der "Sport Bild".

Der Superstar des FC Bayern müsse allerdings geduldig bleiben. "Natürlich wird es harte Momente geben, in denen er seine Mitspieler spielen sieht und ihnen nicht helfen kann, das wird ihn frustrieren", merkte der langjährige Münchner an.

Auch Ribéry war in seiner aktiven Karriere häufig verletzt. "Es hat mich noch stärker gemacht, und vor allem habe ich es danach umso mehr geschätzt, wieder auf dem Platz zu stehen", betonte er.

In dem Interview äußerte sich Ribéry auch zu den Gerüchten um Nick Woltemade und Luis Diaz.

Von dem Angreifer des VfB Stuttgart schwärmte der Franzose in höchsten Tönen: "Ich habe ihn mit der Nationalelf gegen Portugal gesehen: Was er zeigt, ist vielversprechend. Er ist trotz seiner Größe ein technisch starker Stürmer, ein wertvoller Spielertyp für Deutschland. Sein Profil ist atypisch."

Mit Blick auf einen möglichen Wechsel nach München sagte Ribéry: "Wenn der FC Bayern ihn holen könnte, wäre das nur positiv. Der Klub hat schließlich immer ehrgeizige Spieler angezogen, weil der Klub höchste Ansprüche stellt."

Luis Diaz ein "Top-Spieler"

Auch einen Transfer von Diaz würde Ribéry befürworten. Der Kolumbianer sei ein "Top-Spieler, der bei Liverpool sehr viel Gutes zeigt", und habe einen "starken Charakter".

Letzteres unterscheide den Flügelstürmer der Reds von anderen Top-Spielern. "Was den Unterschied ausmachen kann, ist die mentale Stärke jedes Einzelnen und der Wille, immer ein besserer, kompletter Spieler zu werden – an seinen Schwächen zu arbeiten und seine Stärken weiterzuentwickeln", so Ribéry.