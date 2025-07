VfB Stuttgart richtet Woltemade-Appell an den FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Will vom VfB Stuttgart zum FC Bayern wechseln: Nick Woltemade

Der Transfer-Poker um Nick Woltemade hält Fußball-Deutschland weiter auf Trab. Jetzt enthüllt ein Medienbericht neue Details zu den schwierigen Gesprächen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern.

"Sport Bild" zufolge sei das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters für den 23 Jahre alten Nationalspieler per Mail beim DFB-Pokalsieger eingegangen. Absender sei CEO Jan-Christian Dreesen gewesen, als Empfänger waren demnach Vorstandschef Alexander Wehrle sowie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auf Seiten des VfB Stuttgart vermerkt gewesen. Wohlgemuths Gegenpart auf Seiten des FC Bayern, Max Eberl, habe in "cc" gestanden.

Die Schwaben lehnten die Offerte, die auch nach Informationen von RTL/ntv und sport.de bei 40 Millionen plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen lag, allerdings postwendend ab. In der Antwort soll der VfB zudem die dringende Bitte an den FC Bayern gerichtet haben, keine weiteren Gesprächen mit Woltemade zu führen, damit sich dieser auf seine sportlichen Aufgaben in Stuttgart konzentrieren kann.

Die bislang gebotene Summe ist für eine Einigung zwischen den Klubs offenbar deutlich zu niedrig. Eine Offerte von mindestens 65 Millionen wäre aus Sicht des VfB zunächst einmal die Grundlage, um überhaupt in ernsthafte Verhandlungen mit den Münchnern einzusteigen. Das hatte zuletzt auch "Bild" berichtet.

"Unverständnis" beim FC Bayern, VfB Stuttgart "verwundert"

Beim FC Bayern soll laut "Sport Bild" "Unverständnis" mit Blick auf die Stuttgarter Forderungen herrschen. Im Ländle sei man wiederum "verwundert" darüber gewesen, dass das erste offizielle Angebot erst einige Zeit nach den öffentlichen Avancen in Richtung Woltemade eintrudelte.

In dem mit harten Bandagen geführten Transfer-Poker dürfte es bald Neuigkeiten geben: RTL/ntv und sport.de wissen, dass noch im Laufe der Woche das zweite Angebot des FC Bayern folgen soll.

Danach starten wahrscheinlich auch die Verhandlungen in Präsenz, an denen Wehrle, Wohlgemuth, Eberl und Dreesen teilnehmen sollen.

Klar ist: Woltemade will unbedingt in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln. Diesen Wunsch hat er bei den VfB-Bossen hinterlegt.