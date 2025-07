Teurer als Wirtz? Liverpool-Gerücht um BVB-Flop

IMAGO

Der FC Liverpool soll an einer Verpflichtung von Newcastle Uniteds Alexander Isak interessiert sein

Der FC Liverpool hat nach der Verpflichtung von Florian Wirtz für 125 Millionen Euro noch nicht genug. Laut einem Bericht bereiten die Reds ein Angebot für einen Stürmer vor, das einen neuen Premier-League-Rekord bedeuten würde.

Falls sich Newcastle United verhandlungsbereit bei seinem Stürmer Alexander Isak zeigen sollte, würde der FC Liverpool ein Angebot für den Schweden vorbereiten. Das berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Demnach wären die Reds bereit, 120 Millionen Pfund – umgerechnet rund 138 Millionen Euro - für den ehemaligen Spieler des BVB auf den Tisch zu legen.

Diese Ablöse würde einen neuen Premier-League-Rekord bedeuten. Erst vor wenigen Wochen hatte Liverpool mit dem Transfer von Florian Wirtz (125 Millionen Euro) eine neue Bestmarke für die englische Liga aufgestellt. Weltweit waren bisher nur zwei Spieler teurer: Kylian Mbappé (180 Millionen Euro) und Neymar (222 Millionen Euro).

Newcastle dürfte einen Abgang des Schweden jedoch nur erwägen, wenn zuvor ein Nachfolger an Land gezogen würde. Die Magpies hatten Eintracht Frankfurt zuletzt laut einem Bericht 80 Millionen Euro für Hugo Ekitiké geboten. Diese Offerte hätten die Hessen jedoch abgelehnt.

Sollte Liverpool Isak nicht verpflichten können, werde Ekitiké die neue Priorität der Reds, berichtet Romano zudem.

Alexander Isak konnte sich beim BVB einst nicht durchsetzen

Demnach sei Isak offen für den Wechsel und befinde sich im Austausch mit Newcastle.

Der Schwede schoss in der vergangenen PL-Saison 23 Tore in 34 Einsätzen und bereitete sechs Treffer vor. 2023/24 kam er in der Liga in 30 Einsätzen auf 21 Tore.

Der 25-Jährige stand von 2017 bis 2019 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Beim BVB konnte er sich jedoch nie durchsetzen und wechselte 2019 für 15 Millionen Euro zu Real Sociedad.

2022 zog es ihn für 70 Millionen Euro weiter zu Newcastle United.