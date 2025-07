Medien: BVB findet neuen Trainer

IMAGO/Marco Bader

Die Wünsche von Niko Kovac werden beim BVB offenbar erfüllt

Cheftrainer Niko Kovac bekommt bei Borussia Dortmund offenbar Verstärkung auf der Bank. Ein enger Vertrauter soll dem 53-Jährigen beim BVB künftig zur Seite stehen.

Der BVB verstärkt sich nach Angaben von "Sport Bild" mit Fitnesscoach Georg Schulz. Der Österreicher arbeitete drei Jahre lang bei Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg, Ende Juni endete der Vertrag.

Schulz war 2022 von keinem Geringeren als Niko Kovac zum VfL gelotst worden. Nun erfüllen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ihrem Cheftrainer offenbar den Wunsch, erneut mit dem Athletik-Experten zusammenarbeiten zu können. Dem Fachblatt zufolge bedeutet dies nun auch, dass Kovac künftig mehr Einfluss auf den Fitness-Stand seiner Spieler haben dürfte, da er einen engen Draht zu Schulz pflegt.

Es sei nicht zuletzt auch ein Vertrauensbeweis der BVB-Führung, dass Kovac seinen Trainerstab mehr und mehr nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Dass der bisherige Fitness-Coach Shad Forsythe gehen musste, habe auch mit dem Kroaten zu tun, heißt es in der "Sport Bild".

Neuer Daten-Analytiker und Reha-Experte beim BVB?

Dem Bericht zufolge bekommt Niko Kovac sogleich einen weiteren Spezialisten zur Unterstützung. So wechselt in Noah Tegatz offenbar ein neuer Daten-Analytiker zum BVB, auch mit dem 26-Jährige hat Kovac in Wolfsburg bereits gearbeitet. Darüber hinaus soll noch ein weiterer Mitarbeiter für die Reha-Abteilung verpflichtet werden, heißt es.

Niko Kovac war im vergangenen Februar zu Borussia Dortmund gestoßen, wo er Trainer-Neuling Nuri Sahin beerbte. Nach einem fulminanten Schlussspurt in der Bundesliga gelang unter Kovac die kaum noch für möglich gehaltene Qualifikation für die Champions League. In der Königsklasse schaffte es der Revierklub immerhin bis ins Viertelfinale, wo man sich nach einer heftigen Hinspielniederlage gegen den FC Barcelona letztlich noch teuer verkaufte.

Bei der zurückliegenden Klub-WM erfüllte die Kovac-Mannschaft das Minimalziel, erst in der Runde der letzten Acht war Endstation. Dadurch spielte das Team wichtige Prämien ein, die nun die Grundlage für den Kaderumbau darstellen. Bei der Dortmunder Borussia plant man daher bereits die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem erfahrenen Coach.