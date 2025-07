HSV und Union Berlin scharf auf SGE-Ass

IMAGO/HMB Media/Claus

Aurélio Buta könnte es von Eintracht Frankfurt zum HSV ziehen

Auch nach seiner Rückkehr von der Leihe zu Stade Reims hat Aurélio Buta bei Eintracht Frankfurt einen schweren Stand. Womöglich zieht es den Rechtsverteidiger nun zur Bundesliga-Konkurrenz.

Wie die "Bild" berichtet, hat Aurélio Buta keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Demnach könnte es den Portugiesen zum Hamburger SV oder zum 1. FC Union Berlin ziehen. Die bislang losen Gerüchte könnten schnell heiß werden, so das Boulevardblatt.

Allerdings sei auch ein Wechsel nach Belgien oder in die Niederlande möglich.

Auch bei Werder Bremen soll Buta angeboten worden sein. Die Norddeutschen seien aber nicht interessiert.

Aurélio Buta ist vertraglich noch bis 2026 an Eintracht Frankfurt gebunden. Über die Höhe einer möglichen Ablösesumme ist derzeit nichts bekannt.

Schon in der vergangenen Saison war Buta nach Frankreich zu Stade Reims verliehen. Für den Ligue-1-Klub absolvierte der Abwehrspieler insgesamt 31 Pflichtspiele, 27 Mal stand er davon in der Startelf. Den Abstieg in die zweite französische Liga konnte aber nicht verhindern.

Buta war im Sommer 2022 von Royal Antwerpen aus der belgischen Jupiler Pro League zur Eintracht gewechselt. Eine Ablöse musste die SGE damals nicht zahlen.

Für die Hessen bestritt der einstige U20-Nationalspieler Portugals insgesamt 65 Spiele, in denen er vier Treffer erzielte und sieben weitere Tore vorbereitete.

Auch Smolcic soll Eintracht Frankfurt verlassen

Dass die Frankfurter die kommende Saison ohne Buta planen, untermauert die Tatsache, dass der Rechtsverteidiger bei der Präsentation des neuen Trikots keine Nummer zugewiesen bekommen hat.

Gleiches Schicksal ereilte Hrvoje Smolcic. Der kroatische Innenverteidiger war zuletzt an LASK verliehen. Der 24-Jährige soll Eintracht Frankfurt trotz Vertrag bis 2027 noch in diesem Sommer verlassen. Gerüchte um Abnehmer gab es zuletzt aber nicht.