Funkels beinharte Zweitliga-Analyse mit S04, Hertha und Co

Friedhelm Funkel ist sich sicher, welche Vereine eine Chance auf den Bundesliga-Aufstieg haben und welche nicht

Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel weiß als Rekord-Aufstiegscoach ganz genau, was es braucht, um in der 2. Bundesliga erfolgreich zu sein. Dementsprechend deutlich fällt die Analyse der zuletzt in Köln aktiven Legende aus. So sieht Funkel die Chancen für Hertha BSC, Schalke 04 und Co.

Sage und schreibe sieben Mal stand Friedhelm Funkel als Trainer an der Seitenlinie, um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu feiern - zuletzt in der abgelaufenen Saison beim 1. FC Köln. Die Trainer-Legende ist sich in ihrer Prognose für die anstehende Zweitliga-Saison ziemlich sicher, welche Vereine um den Aufstieg mitspielen und welche nicht.

Funkel rechnet mit Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf

Elversberg, Paderborn iund Magdeburg landeten in der abgelaufenen Spielzeit auf den Rängen 3 bis 5 und sollten demnach auch wieder Kandidaten für eine Top-Platzierung in der Saison 2025/26 der 2. Bundesliga sein? Von wegen! "Die haben keine Chance", wird Funkel gegenüber "Sport Bild" deutlich.

"...weil sie mit Horst Steffen, Lukas Kwasniok und Christian Titz ihre erstklassigen Trainer verloren haben", begründet der 71-Jährige seine Position. Vor einem Jahr traf Funkel mit dem HSV und dem 1. FC Köln übrigens voll ins Schwarze, was die Aufsteiger betrifft.

Stattdessen rechnet der zuletzt in Köln aktive Trainer mit Hertha BSC Berlin. Trainer Stefan Leitl sei "ein großartiger Mensch". Dazu käme das passende Spielermaterial.

Funkel: "Schalke 04 ist eine Wundertüte"

"Sie haben erfahrene Spieler mit Toni Leistner, mit John Anthony Brooks. Fabian Reese hat zu 100 Prozent Bundesliga-Potenzial, aber so wie ich ihn einschätze, ist er total zufrieden bei Hertha BSC."

Die höchsten Erwartungen hat Funkel an Fortuna Düsseldorf: "Die Fortuna muss aufsteigen und die Vorzeichen stehen gut. Daniel Thioune hatte noch nie so früh fast den kompletten Kader zur Verfügung. Die Euphorie in Düsseldorf ist da."

Und wie sieht es bei einem anderen NRW-Klub aus? Wie schätzt das Urgestein die Lage bei Schalke 04 ein, die sich mit Sportvorstand Frank Baumann und Trainer Miron Muslic mitten im Umbruch befinden? "Für die Vergangenheit kann man sich nichts kaufen. Es ging Jahr für Jahr bergab", kritisiert Funkel.

"Schalke ist eine große Wundertüte. Es wäre für Schalke ganz wichtig, eine sorgenfreie Saison zu spielen", drückt er den Knappen die Daumen.