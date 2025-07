FC Arsenal dicht vor nächstem Mega-Transfer

IMAGO/Paul Terry

Bald Teamkollegen? Jurrien Timber und Noni Madueke im Duell

Der englische Vizemeister FC Arsenal steht laut einem Transfer-Insider vor der vierten Spielerverpflichtung in diesem Sommer.

Wie Transfer-Reporter Fabrizio Romano am Mittwochmittag bei X meldet, wechselt Noni Madueke zum FC Arsenal. Eine offizielle Verkündung folge in Kürze, so der Italiener. Madueke habe bereits einen Fünfjahresvertrag bis 2030 unterzeichnet.

Schon seit Wochen wird über den Wechsel des Angreifers vom FC Chelsea spekuliert. Englischen Medienberichten zufolge beträgt die Ablöse 60 Millionen Euro - es wäre der zweite Mega-Deal dieses Sommers für den FC Arsenal.

Die Gunners hatten zuvor für Sechser Martín Zubimendi von der Real Sociedad aus San Sebastián das Portemonnaie weit geöffnet. 70 Millionen Euro kassierte der LaLiga-Klub für den 26-Jährigen, der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Transfer zu einem der absoluten Top-Klubs in Europa in Verbindung gebracht wurde.

Fürs defensive Mittelfeld holte der Klub um Teammanager Mikel Arteta außerdem den Dänen Christian Nørgaard. Immerhin rund 11,6 Millionen Euro überwies man an den FC Brentford, um den 31-Jährigen zu verpflichten. Zudem kommt der Spanier Kepa vom FC Chelsea, für den Torhüter werden rund 5,8 Millionen Euro fällig.

Madueke sucht nach seiner Torgefahr

In Noni Madueke erhält der FC Arsenal derweil einen Spieler, der seine Stärken auf dem offensiven Flügel hat. Der Linksfuß kam im Januar 2023 für 35 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Blues, wo er seither in 92 Pflichtspielen auf 29 direkte Torbeteiligungen (20 Tore, neun Vorlagen) kommt.

In der abgelaufenen Spielzeit zählte der gebürtige Londoner überwiegend zum Stammpersonal des FC Chelsea, bis er sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zuzog und einige Spiele verpasste. Nach seiner Genesung konnte er keinen weiteren Treffer in der Liga erzielen.

Bei der zurückliegenden Klub-WM kam Madueke in fünf der insgesamt sieben Partien des neuen Champions zum Einsatz. Auch in den USA gelang ihm kein Tor.