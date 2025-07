Folgt ein Kroaten-Ballermann auf Ekitiké?

IMAGO/David Catry

Franjo Ivanovic soll Fans in Reihen von Eintracht Frankfurt haben

Dass Hugo Ekitiké Eintracht Frankfurt in diesem Sommer noch verlassen könnte, ist ein offenes Geheimnis. Sofern ein Klub bereit ist, die Mega-Summe von 100 Millionen Euro in den Ring zu werfen, soll man in Hessen gesprächsbereit sein. Eine hohe Hürde, die wohl dazu geführt hat, dass die Optionen für den Franzosen nicht gerade üppig ausfallen. Allerdings soll ein Interessent nun Ernst machen, die Eintracht sogar schon Ersatz für Ekitiké im Blick haben.

Newcastle United soll in den vergangenen Tagen das Tempo erhöht und einen Vorstoß bei Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt gewagt haben. Eine Offerte über 80 Millionen Euro soll man der "Bild" zufolge in der Mainmetropole abgelehnt haben, Newcastle aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sein.

Ein millionenschwerer Abgang des Torjägers liegt also weiterhin im Bereich des Möglichen, die Eintracht hat angeblich sogar schon einen Spieler an der Angel, der Ekitiké ersetzen könnte.

Laut "Bild" wird die SGE noch einen neuen Angreifer unter Vertrag nehmen, "heißer Kandidat", so heißt es, soll Franjo Ivanovic vom belgischen Klub Union Saint-Gilloise sein.

Eintracht Frankfurt müsste Ablöse zahlen

Der kroatische Nationalspieler (4 Spiele/2 Tore) kickte in seiner Jugend unter anderem für den FC Augsburg, wechselte 2023 allerdings zu HNK Rijeka, wo er sein Profidebüt gab.

Seit 2024 schnürt Ivanovic die Fußballschuhe für Union Saint-Gilloise. In bislang 46 Partien für die Belgier erzielte der 21-Jährige beeindruckende 20 Tore und bereitete sieben Treffer vor. Damit hatte der Stürmer großen Anteil am Meistertitel des Klubs.

Die Top-Quote ist auch der Eintracht offenbar nicht verborgen geblieben. Zumal bei einem Abschied von Ekitiké wohl auch ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stünden, um Ivanovic aus seinem bis Ende Juni 2028 datierten Vertrag herauszukaufen.

Wie hoch die Ablöse ausfällt, ist derzeit nicht klar.