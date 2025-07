HSV-Neuzugang Poulsen erklärt Wechsel

IMAGO/Christian Schroedter

Yussuf Poulsen wechselte von RB Leipzig zum HSV

Der Hamburger SV hat sich in Person von Yussuf Poulsen einen erfahrenen Bundesliga-Angreifer für die Mission Klassenerhalt gesichert. Der Routinier brennt nach den ersten Eindrücken im HSV-Dress auf sein Debüt für die Norddeutschen.

"Ich freue mich unheimlich auf das neue Kapitel", sagt HSV-Neuzugang Yussuf Poulsen im Interview mit "Sky". Der 31 Jahre alte Stürmer verließ RB Leipzig nach zwölf Jahren, um beim Bundesliga-Aufsteiger anzuheuern. Eine Million Euro sollen an die Sachsen geflossen sein.

Die Entscheidung, künftig für den Hamburger SV aufzulaufen, sei ihm nicht schwergefallen. "Der HSV ist ein Riesenverein für mich. Ich verzichte nicht auf etwas anderes. In Leipzig hätten wir auch nicht europäisch gespielt, von daher gibt's die 34 Spiele plus Pokal. Die habe ich in Hamburg jetzt auch", erklärte er.

Beim Nordklub unterzeichnete der 87-fache dänische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag bis 2027.

HSV muss "Euphorie" so lange mitnehmen wie möglich

Mit Poulsen bekommt der HSV jede Menge Bundesliga-Erfahrung. 233 Partien absolvierte der Stürmer im deutschen Oberhaus, 49 Tore und 27 Vorlagen gelangen ihm im Trikot der Leipziger, mit denen er einst noch in der 3. Liga gekickt hat. Er weiß: Es kommt nun für den Hamburger SV darauf an, nach dem gelungenen Aufstieg "die Euphorie, die man hier in den ersten Tagen spürt, mitzunehmen und das erste Mal seit sehr langer Zeit ohne Druck zu spielen".

Aktuell bereitet sich der Aufsteiger in Herzogenaurach auf die neue Bundesliga-Saison vor. Beim Comeback im Oberhaus muss der HSV zunächst auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran (24.08., 17:30 Uhr). Am 2. Spieltag (29.08., 20:30 Uhr) geht es dann direkt im ersten Heimspiel heiß zur Sache, wenn der FC St. Pauli im Volksparkstadion zu Gast ist.

Die Vorfreude sei groß auf das erste Heimspiel und die "brutale Stimmung", blickte Poulsen voraus.