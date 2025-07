Mio.-Ablöse? Einigung? Verwirrung um Werder und Mbangula

IMAGO/Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-agency.net

Werder Bremen steht wohl vor einer Verpflichtung von Samuel Mbangula

Werder Bremen steht möglicherweise kurz vor der Verpflichtung von Samuel Mbangula. Der Flügelflitzer ist aktuell noch bei Juventus Turin unter Vertrag und könnte der zweite Sommer-Transfer der Grün-Weißen werden. Doch es gibt Verwirrung darum, wie weit der SVW bei der Verpflichtung schon ist.

Schon seit einigen Tagen wird Werder Bremen intensiv mit einer Verpflichtung von Samuel Mbangula von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Anfang Juli berichtete schon die französische "L’Équipe" vom Interesse des Bundesligisten, später legten der Transferexperte Gianluca Di Marzio, der "Corriere dello Sport" und zuletzt auch "Tuttosport" nach.

Allen gemein ist, dass es wohl richtig ernst ist zwischen Werder und Mbangula. Laut dem Transfer-Insider Sacha Tavolieri gibt es zwischen den Bremern und dem belgischen U-21-Nationalspieler sogar schon eine Einigung über einen Fünfjahresvertrag. "Bild" hakte jedoch beim SVW nach, dort soll man "glaubhaft" versichert haben, dass dem nicht so sei.

So oder so: Mit Juventus Turin ist ohnehin noch keine Übereinkunft getroffen worden. Laut Tavolieri soll es der Weser-Klub schon mit einer Offerte über acht Millionen Euro versucht haben. Damit sei man aber gescheitert. Nun hoffe man, dass der Deal für zehn bis zwölf Millionen Euro über die Bühne geht.

Viel Geld für die Bremer, die dem Vernehmen nach eigentlich erstmal einmal Verkäufe brauchen, um die Kassen zu füllen. Als Kandidat gilt hier Romano Schmid, der jüngst den Berater wechselte und nun nicht mehr von Raphael Honigstein, sondern von der Agentur CAA Base vertreten wird. Er soll laut "Bild" bis zu 20 Millionen Euro einbringen.

Schielt Werder doch nur auf eine Leihe?

Möglicherweise ist Werder bei einem Verkauf von Schmid allerdings schon weiter als gedacht. Denn auch die vereinsnahe "Deichstube" bestätigt, dass der SVW Mbangula gern nicht nur leihen, wie erst gedacht, sondern tatsächlich fest verpflichten will.

Die Bemühungen um den Flügelspieler sollen zuletzt noch einmal intensiviert worden sein. In diesem Zuge soll sich Werder auch gegen den VfL Wolfsburg als Mitbewerber durchgesetzt haben. Mbangula könne sich einen Wechsel an die Weser sehr gut vorstellen.

"Bild" hingegen spekuliert, dass die Grün-Weißen an die Forderung von bis zu 14 Millionen Euro für den 21-jährigen Belgier nicht herankommen könnten und daher eventuell auf eine "Schnäppchen-Leihe" spekulieren würden am Ende des Transferfenster - sofern Mbangula dann noch nicht verkauft ist.

Mbangula hat bei Juve noch einen Vertrag bis 2028. Der Linksaußen kam in der in der abgelaufenen Spielzeit auf drei Tore und vier Vorlagen in 23 Serie-A-Einsätzen. Mbangula reiste zuletzt auch mit Juve zur Klub-WM in die USA, wurde dort allerdings nicht eingesetzt.