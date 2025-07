Musiala spricht über Wechsel-Entscheidung

IMAGO/Juan Ignacio Roncoroni

Jamal Musiala spielt seit 2019 für den FC Bayern

Jamal Musiala hat sich beim FC Bayern zu einem der besten jungen Fußballer der Welt entwickelt. Der derzeit verletzte deutsche Nationalspieler hat in einem Interview nun auf seinen Wechsel nach München zurückgeblickt.

Bei seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Bayern im Sommer 2019 war Jamal Musiala nur echten Branchenkennern ein Begriff. Inzwischen zählt der 22-Jährige zu den größten Shootingstars im Weltfußball.

Den Schritt nach München habe er so zunächst nicht kommen sehen, verriet der gebürtige Stuttgarter nun im Interview mit "The Athletic".

"Es war nicht geplant, dass wir England verlassen würden, um nach Deutschland zurückzugehen. Ich hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht und genoss es, bei Chelsea zu sein. Aber dann kam der FC Bayern und es fühlte sich einfach richtig an, etwas Neues auszuprobieren", schilderte Musiala.

Der Wechsel sollte sich für den offensiven Mittelfeldspieler voll auszahlen. Musiala ist inzwischen eines der Gesichter des FC Bayern. Zu Jahresbeginn unterzeichnete der Rechtsfuß an der Säbener Straße einen langfristigen Vertrag bis 2030.

"Ich habe immer noch viel Liebe für England"

Inzwischen kommt Musiala auch schon auf 40 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Dabei hätte der Tempodribbler ebenfalls für die Three Lions auflaufen können. Doch der DFB machte das Rennen.

"Es war keine leichte Entscheidung", sagte Musiala. Der Youngster hatte zuvor noch für die U21-Auswahl Englands auf dem Rasen gestanden.

"Ich habe immer noch viel Liebe für England und viele meiner engsten Freunde kommen von dort. Aber es war eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen habe", schilderte Musiala: "Es hätte so oder so ausgehen können, aber am Ende haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Es fühlte sich richtig an, aber das bedeutet nicht, dass meine Liebe zu England jemals erloschen ist."

Aktuell ist Musiala zum Zuschauen verdammt. Im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) zog sich der Offensivakteur im Rahmen einer Luxation des Sprunggelenks eine Fraktur des Wadenbeins zu. Musiala fehlt dem FC Bayern deshalb monatelang.