Bellingham fehlt Real Madrid nach OP lange

IMAGO

Real-Star Jude Bellingham fällt aus

Die Operation ist geglückt, doch die Pause ist lang: Mittelfeldstar Jude Bellingham wird Real Madrid nach einem Eingriff an der Schulter wohl rund zwölf Wochen lang fehlen.

Damit verpasst der Engländer nicht nur den Saisonstart in Spanien, sondern auch die ersten beiden Partien der neuen Spielzeit in der Champions League.

"Unser Spieler Jude Bellingham wurde erfolgreich an der linken Schulter operiert", teilte Real am Mittwoch in einer Erklärung mit, Bellingham beginne umgehend mit der Reha. Über die voraussichtliche Ausfallzeit machten die Königlichen keine offizielle Angabe, spanische Medien gehen aber von etwa drei Monaten aus.

Bellingham hatte seit Monaten mit Schulterbeschwerden zu kämpfen, nachdem er sich das Gelenk im November 2023 in einem La-Liga-Spiel ausgekugelt hatte und seitdem mit einer Bandage unter seinem Trikot spielte. Der Engländer entschied sich während der Klub-WM, bei der die Mannschaft von Xabi Alonso im Halbfinale ausschied, zu der Operation.

"Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem mich das Stützband nervt, daran herumzerren zu müssen, andere Spieler daran herumzerren zu lassen und es ständig wieder neu einrichten zu müssen", hatte Bellingham während der Gruppenphase des Turniers in den USA gesagt.