Hiobsbotschaft für Werder-Star Weiser

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Mitchell Weiser fehlt Werder Bremen lange

Hiobsbotschaft für Werder Bremen: Mitchell Weiser fällt verletzungsbedingt mehrere Monate aus.

Der Rechtsverteidiger hat sich am Mittwoch im Training das Kreuzband im rechten Knie gerissen, wie der Fußball-Bundesligist am Abend mitteilte.

Weiser hatte in der Einheit am Nachmittag Knieprobleme verspürt und wurde anschließend per MRT untersucht - im Anschluss daran folgte die bittere Diagnose.

"So eine Nachricht schmerzt uns alle sehr. Es ist menschlich wie sportlich ein Schlag für uns. Es tut mir wahnsinnig leid für Mitch", sagte Bremens neuer Trainer Horst Steffen: "Wir werden nun als Team und als Verein alles dafür tun, damit er schnellstmöglich wieder gesund wird und in den Mannschaftskreis zurückkehren kann."

Für Steffen ist der Ausfall von Weiser der nächste personelle Rückschlag. Stürmer Marvin Ducksch hatte sich gleich im ersten Training der Vorbereitung eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, Mittelfeldspieler Jens Stage laboriert an einer Belastungsreaktion im Mittelfuß, und Olivier Deman fällt mit einer Sprunggelenkverletzung zunächst aus.