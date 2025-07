Offiziell: RB Leipzig verpflichtet Bakayoko

IMAGO/Goal Sports Images

Johan Bakayoko schließt sich RB Leipzig an

RB Leipzig hat Bundesliga-Konkurrenten ausgestochen und sich die Dienste von Offensivspieler Johan Bakayoko gesichert. Der belgische Nationalspieler kommt vom niederländischen Meister PSV Eindhoven nach Sachsen, wie der Klub mitteilte. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei rund 18 Millionen Euro liegen, mit Boni aber noch auf mehr als 20 Millionen steigen können. Auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sollen an dem Rechtsaußen interessiert gewesen sein.

"RB Leipzig hatte Johan Bakayoko über zwei Jahre auf dem Radar und sich immer wieder um ihn bemüht – umso glücklicher sind wir nun, dass er sich trotz großer Konkurrenz für Leipzig entschieden hat", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport.

RB Leipzig mit Transfer-Doppelschlag

Bakayoko, der bei RB die Nummer 9 tragen wird, spielte seit der Jugend für die PSV. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 47 Pflichtspielen 12 Treffer. Die Leipziger, die erstmals seit Jahren nicht international spielen werden, setzen so ihren Umbruch unter dem neuen Trainer Ole Werner fort.

Kurz zuvor hatte RB bereits die Verpflichtung von Andrija Maksimovic verkündet. Der 18-Jährige kommt von Roter Stern Belgrad und erhält einen Vertrag bis 2030. Als Ablösesumme für den achtmaligen serbischen Fußball-Nationalspieler stehen 14 Millionen Euro im Raum.

"Die letzten Verpflichtungen geben einen ganz guten Vorgeschmack auf die neue Spielweise, die wir uns in den kommenden Wochen der Vorbereitung erarbeiten wollen: Intensiv, energetisch, temporeich mit jungen, hungrigen und entwicklungsfähigen Jungs", so Schäfer.