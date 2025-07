Prominente Transfer-Kandidaten "kein Thema" beim FC Bayern

IMAGO/motivio

Xavi Simons von RB Leipzig wird beim FC Bayern gehandelt

Fünf angebliche (und namhafte) Transfer-Kandidaten spielen in den Planungen des FC Bayern offenbar gar keine Rolle.

Xavi Simons (RB Leipzig), Rodrygo (Real Madrid), Christopher Nkunku und Renato Veiga (beide FC Chelsea) und Leandro Trossard (FC Arsenal) seien "kein Thema" beim deutschen Rekordmeister, schreibt der "kicker".

Alle fünf waren zuletzt Dauergäste in der Gerüchteküche und wurden mal mehr, mal weniger intensiv beim FC Bayern gehandelt. Xavi und Nkunku beispielsweise sollen die Münchner bereits seit Monaten auf dem Zettel haben.

Für Rodrygo, berichtete die spanische "AS", sei der Bundesliga-Branchenprimus unter Umständen sogar bereit, 100 Millionen Euro Ablöse an die Königlichen zu überweisen. Die Namen von Veiga und Trossard sollen an der Säbener Straße zumindest diskutiert worden sein.

Aber: Laut "kicker" konzentriere sich der FC Bayern voll und ganz auf die durchaus komplizierten Verpflichtungen der Wunschspieler Nick Woltemade (VfB Stuttgart) sowie Luis Diaz (FC Liverpool).

FC Bayern scheitert mit Offerten für Diaz und Woltemade

In beiden Personalien gab es zuletzt neue Entwicklungen. Für Diaz soll der FC Bayern eine erste Ablöse-Offerte an Liverpool adressiert haben. Das finanzielle Volumen: je nach Quelle zwischen 52 und 67,5 Millionen Euro. Die Reds lehnten übereinstimmenden Berichten zufolge ab.

An den VfB sollen sich die Münchner in der Causa Woltemade inzwischen zum zweiten Mal mit einem konkreten Angebot gewandt haben. "Sky" und "Bild" vermeldeten, dieses habe bei 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen gelegen und eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent enthalten haben. Die Schwaben sollen aber bereits abgewunken haben.

"Wir verhandeln nicht mit Bayern München. Ich habe mich vor fünf Wochen ganz klar geäußert und daran hat sich nichts geändert: Nick Woltemade wird nächstes Jahr bei uns Fußball spielen", betonte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle gegenüber "Sky". "Wenn etwas Außergewöhnliches passieren sollte, sind wir Profis genug, uns auszutauschen an einem Tisch. Aber ich gehe davon aus, dass Nick nächste Saison bei uns Fußball spielen wird."