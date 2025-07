Hertha BSC will neuen Sturm-Partner für Reese

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Stefan Leitl will bei Hertha BSC neben Fabian Reese noch einen weiteren Stürmer

Der Hertha BSC geht in seine dritte Zweitliga-Saison in Folge. In der Vorbereitung im österreichischen Kitzbühel gibt es jedoch erhebliche Personalprobleme. Trainer Stefan Leitl fehlt vor allem ein weiterer Top-Stürmer.

Die ersten drei Testspiele auf heimischem Boden verliefen für Hertha BSC zuletzt erfolgreich: Gegen den Ludwigsfelder FC (3:0) und den BFC Dynamo (6:0) blieb man zu null, auch gegen Drittligist TSV Havelse (3:2) konnte man sich durchsetzen.

In Österreich gab es gegen Bröndby (0:1) am Sonntag dann jedoch direkt die erste Niederlage für die Hertha. Zudem schoss man erstmals kein eigenes Tor - auch, weil ein Angreifer fehlt.

Die Vorbereitung läuft noch nicht wie geplant – vor allem wegen erheblichen Personalproblemen, von denen der "kicker" berichtet. Sportdirektor Benjamin Weber soll sich vor allem noch um einen zusätzlichen Stürmer für die Startelf kümmern, der neben Fabian Reese auflaufen soll. Ein Knackpunkt dabei sei auch der geplante Abgang von Innenverteidiger Agustin Rogel, der das Budget erhöhen soll.

Leitl stellte seine Formation zuletzt von einem 3-5-2 auf ein 3-4-2-1 um, weil nur dafür das Personal da sei, so der Trainer.

Zu allem Überfluss fehlte im Test gegen die Dänen von Bröndby auch Schlüsselspieler Reese, der Magen-Darm-Probleme hatte.

So bleibt auch dem Stürmer, der vor Saisonende mit seiner Verlängerung bis 2030 ein Ausrufezeichen setzte, nur noch ein Testspiel (gegen Austria Wien) bis zum Saisonstart der 2. Bundesliga. Am Freitag, dem 1. August, wartet eine Auswärtsreise zum FC Schalke 04.

Hertha BSC fragte bei Oliver Kahn an

Paul Seguin und Deyovaisio Zeefuik kehren gerade erst wieder nach Wadenblessuren zurück, Linus Gechter ist angeschlagen, er kehrt nach einer Mittelfußprellung zurück.

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin John Anthony Brooks wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade, Pascal Klemens nach einer Sprunggelenks-OP sowie Tim Goller nach einer Schulter-OP und der an der Hüfte verletzte Luca Schuler.

Außerdem spannend bleibt die Geschäftsführer-Suche der Alten Dame. Laut dem "kicker" fragte Hertha bei großen Namen an: Jonas Boldt, Oliver Kahn und Ralf Rangnick sagten jedoch ab. Der Favorit auf den Posten sei aktuell Dr. Peter Görlich, der von 2015 bis 2021 bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeitete.