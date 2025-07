Millionenschwerer Bieter-Wettstreit beim HSV

IMAGO/BODE

Wer sichert sich die Cateringrechte beim HSV?

Die Euphorie rund um den Hamburger SV nach dem Bundesliga-Aufstieg könnte sich auch finanziell bemerkbar machen. Aktuell tobt offenbar ein millionenschwerer Bieter-Wettstreit rund um den HSV.

Gleich fünf Unternehmen wollen sich "Bild" zufolge gerne die Cateringrechte im Volksparkstadion sichern. Auch der aktuelle Caterer Aramark, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, soll demnach seinen Hut erneut in den Ring werfen. Die vier anderen Bewerber werden in dem Bericht nicht namentlich genannt.

Die Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, fällt offenbar in den kommenden Monaten und wird von der HSV-Führungsetage rund um Finanzvorstand Eric Huwer getroffen. Bis dahin hätten alle Unternehmen auch noch einmal Zeit, ihre Angebote nachzubessern, heißt es.

Denn im "Wohnzimmer" der Rothosen stehen große Investitionen an: 15 bis 20 Millionen Euro sollen in Umgestaltung und Modernisierung des Catering-Bereichs fließen, heißt es.

Huwer und Co. sollen 25 Stadien in Deutschland und im Ausland, insbesondere in England, besichtigt und dabei Ideen gesammelt haben. Ein neues Bezahlsystem sowie eine größere Produktauswahl mit verbesserter Qualität sind geplant.

HSV plant auch Neuerungen im VIP-Bereich

Auch für seine Edel-Fans will der HSV nachbessern. Möglicherweise erhält ein VIP-Bereich einen verspiegelte Scheibe durch die man einseitig in den Kabinengang schauen kann.

Die Premier-League-Vereine Tottenham Hotspur, der FC Liverpool, Manchester City oder auch Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart haben bereits einen solchen Bau, der sich extremer Beliebtheit unter der zahlungskräftigen Anhänger- und Kundschaft erfreut.

Huwer und seine Mitstreiter hatten es in den letzten Jahren geschafft, die Netto-Finanzverbindlichkeiten des HSV auf Null herunterzufahren, also den Klub schuldenfrei zu machen.

"Nach vielen Jahren des Reagierens sind wir jetzt vor der Welle und können agieren. Ich habe den geilsten Job der Welt und ein großartiges ambitioniertes Team hier beim HSV", erklärte Huwer unlängst gegenüber "Sport Bild".