Musiala benennt seinen besten Mitspieler

IMAGO/Katie Stratman

Jamal Musiala in Diensten des FC Bayern

Jamal Musiala soll beim FC Bayern das Gesicht der Zukunft werden. Für seinen Vorgänger im offensiven Mittelfeld hat der deutsche Nationalspieler nur die wärmsten Worte übrig.

Von "The Athletic" gefragt, wer der beste Fußballer ist, mit dem er in seiner bisherigen Karriere zusammengespielt habe, nannte Jamal Musiala niemand Geringeres als Thomas Müller.

"Ich habe so viel von ihm gelernt - so viele kleine Ratschläge - und ich hatte so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Es gibt so viele Spieler, die ich nennen könnte, aber Thomas ist ganz oben", schwärmte der 22-Jährige von der Zusammenarbeit beim FC Bayern.

Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister wurde bekanntermaßen nicht verlängert. Der Weltmeister von 2014 trug bei der Klub-WM in den USA letztmals das Trikot des FC Bayern. Musiala soll in der Zukunft das Gesicht der Münchner werden.

Der deutsche Nationalspieler fehlt dem FC Bayern in den kommenden Monaten allerdings, nachdem er sich bei der Klub-WM im Rahmen einer Luxation des Sprunggelenks eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte.

DFB-Kollege Musialas härtester Gegenspieler

Zudem nannte Musiala gegenüber "The Athletic" seinen härtesten Gegenspieler. Die Wahl fiel hierbei auf einen DFB-Kollegen: Antonio Rüdiger.

"Wir haben in der Champions League gegen Real Madrid gespielt, und das war ziemlich hart", erinnerte sich Musiala und sagte bezüglich des Innenverteidigers: "Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Und ja, es ist nicht schön, gegen ihn zu spielen."

Musiala hätte ebenfalls für die englische Nationalmannschaft spielen können. Der Youngster entschied sich allerdings zugunsten des DFB.

"Ich habe immer noch viel Liebe für England und viele meiner engsten Freunde kommen von dort. Aber es war eine Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen habe", beschrieb Musiala seine Entscheidung.