HSV vor nächstem Transfer

IMAGO/Michele Finessi

Adam Karabec steht wohl vor einer erneuten Leihe zum HSV

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV steht wohl vor der nächsten Verpflichtung.

Wie die "Bild" berichtet, steht Adam Karabec vor einem erneuten Engagement beim HSV. Demnach soll der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei Sparta Prag bis 2027 verlängert werden.

Dadurch könne die Leihe des U21-Nationalspieler Tschechiens nach Hamburg erneuert werden.

Die Gespräche über einen Deal zwischen den Verantwortlichen des HSV und von Sparta sollen zuletzt intensiviert worden sein, heißt es.

Karabec spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei den Rothosen. Eine Kaufoption in Höhe von etwa 4,2 Millionen Euro ließ der HSV Mitte Juni verstreichen.

Einen Käufer für den 22-Jährigen fand Prag offenbar nicht. Daher steht nun wohl die erneute Leihe zum HSV an.

Karabec will beim HSV bleiben

Bereits am Ende der vergangenen Spielzeit hatte Karabec deutlich gemacht, wo er seine Zukunft sieht: "Ich würde sehr gern beim HSV bleiben, wenn es möglich ist."

Auch Trainer Merlin Polzin frühzeitig klargemacht, dass man die Zusammenarbeit gerne über die Leihe hinaus fortführen wolle.

"Ich als Trainer würde ihn sehr gerne hier beim HSV sehen", hatte der Übungsleiter über den gebürtigen Prager, der in der abgelaufenen Saison an zehn Treffern direkt beteiligt war, bereits im April gesagt: "Es macht mir sehr viel Spaß, ihn Fußball spielen zu sehen. Er ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Adam und ich hatten von Beginn an eine sehr gute Verbindung zueinander. Weil wir gemerkt haben, dass wir auf einer Wellenlänge liegen."

Ende Juni hatte die "Bild" noch berichtet, dass der HSV Karabec fest verpflichten will. Laut dem Boulevardblatt sollen Norddeutschen bereit gewesen sein, drei Millionen Euro für den Mittelfeldmann zu zahlen. Auf diese Ablösesumme sollen sich die beiden Traditionsvereine verständigt haben.