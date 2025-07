FC Bayern verkündet überraschende Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kein Trainingslager des FC Bayern am Tegernseee

Der FC Bayern reist in der Vorbereitung auf die kommende Saison überraschend nicht ins Trainingslager am Tegernseee.

Entsprechende Gerüchte bestätigte der deutsche Rekordmeister gegenüber "Bild". Demnach werde sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany komplett an der Säbener Straße für die Spielzeit 2025/2026 in Form bringen.

Hintergrund: Durch die Teilnahme an der Klub-WM in den USA ist die Zeitspanne zwischen Trainingsauftakt und Pflichtspielstart in diesem Sommer extrem verkürzt. Lediglich rund zweieinhalb Wochen wird die Vorbereitung dauern. Aktuell weilen die Profis des FC Bayern noch in einem dreiwöchigen Urlaub.

Für den 28. Juli steht der Vorbereitungsstart auf dem Programm, am 16. August bereits das Supercup-Finale gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart. Hinzu kommen drei Testspiele, gegen Olympique Lyon (2. August), Tottenham Hotspur (7. August) sowie Grashoppers Zürich (12. August).

Das Trainingslager am Tegernsee, wo auch Klub-Patron Uli Hoeneß wohnt, war seit Jahren eine liebgewonnene Tradition und gute Gelegenheit, sich den heimischen Fans zu präsentieren.

2026 steht eine Neuerung beim FC Bayern an

2026 wird der FC Bayern den Trip wieder machen. Dann aber steht eine Neuerung an: Die Münchner quartieren sich laut "Bild" nicht wie 2018, 2019, 2023 und 2024 im Luxus-Hotel "Überfahrt" Rottach-Egern ein, sondern rund 600 Meter weiter in der Nobel-Herberge "Egerner Höfe".

Diese gehört der Familie Ehrmann, Besitzer des gleichnamigen Molkerei-Unternehmens, das die Frauen-Mannschaft des FC Bayern sponsert.

Der FC Bayern hatte es bei der Klub-WM bis ins Viertelfinale geschafft, war dort am 5. Juli aber gegen den späteren Finalisten Paris Saint-Germain ausgeschieden (0:2).

In dem Duell mit dem Champions-League-Sieger hatte sich Superstar Jamal Musiala schwer verletzt. Er wird dem FC Bayern noch mehrere Monate fehlen.