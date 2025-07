Fix! Gladbach verkauft Alassane Pléa

IMAGO/Laci Perenyi

Alassane Pléa zieht es von Gladbach nach Eindhoven

In den letzten Tagen hatte sich bereits abgezeichnet, dass Borussia Mönchengladbach Offensivspieler Alassane Pléa verlieren könnte. Nun ist der Transfer des 32-jährigen Franzosen perfekt.

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wechselt Alassane Pléa mit sofortiger Wirkung von Gladbach zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie. Nach sieben Jahren im Trikot der Fohlen endet damit seine Zeit am Niederrhein.

"Alassane ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und noch einmal einen langfristigen Vertrag unterschreiben zu können", erklärte Sportdirektor Roland Virkus die Hintergründe der Trennung. Diesem Wunsch sei man nachgekommen.

"Wir bedanken uns bei Lasso für sieben Jahre bei Borussia mit herausragenden Leistungen und vielen wichtigen Toren", so der Funktionär weiter.

Auch der Spieler schlug zum Abschied versöhnliche Töne an. "Ich blicke dankbar zurück auf sieben tolle Jahre bei diesem großartigen Klub, den ich lieben gelernt habe. Es war mir immer eine Ehre, das Trikot mit der Raute zu tragen", wird Pléa in der Vereinsmitteilung zitiert.

Gladbach kassiert nur Mini-Ablöse für Pléa

"Ich bedanke mich bei allen Borussen für dieses unglaublich schöne Kapitel in meiner Karriere und werde diesen Verein immer in meinem Herzen tragen", sagte er zum Abschied.

Für die Borussia ist der Wechsel ein zweischneidiges Schwert. Mit mit elf Toren und sechs Vorlagen in 30 Ligaspielen hatte Pléa zuletzt sportlich einen immensen Wert für die Elf von Gerardo Seoane.

Laut "Bild" gehörte er mit rund vier Millionen Euro pro Jahr allerdings auch zu den Top-Verdienern. Statt den Angreifer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, noch einmal für viel Geld zu binden, entschied man sich in Gladbach nun für eine vorzeitige Trennung.

Aufgrund der geringen Restlaufzeit fällt die Ablösesumme aber wohl überschaubar aus. Nach "Bild"-Informationen fließen rund zwei Millionen Euro.

Pléa war 2018 für 23 Millionen Euro aus Nizza gekommen, damit ist er der teuerste Einkauf der Borussia-Historie.