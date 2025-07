So bereitet sich der FC Bayern auf die Saison vor

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern beginnt erst Ende Juli mit seiner Vorbereitung auf die neue Saison

Nach dem Aus im Viertelfinale der Klub-WM weilen die Spieler des FC Bayern im insgesamt dreiwöchigen Urlaub. Danach rennt den Münchnern die Zeit davon, sind es bis zum ersten Pflichtspiel doch nur noch wenige Wochen. sport.de gibt einen Überblick: So sieht der Sommerfahrplan des deutschen Rekordmeisters aus.

Vorbereitung der besonderen Art für die Profis des FC Bayern: Nachdem es nach dem letzten Bundesliga-Spieltag bzw. nach der Länderspielphase im Juni in einen ersten, kurzen Urlaub zur Regeneration ging, folgten Reisestrapazen, Hitze und nicht zuletzt die aus finanzieller Sicht so wichtigen Partien bei der Klub-WM in den USA.

Nach dem Aus gegen PSG (0:2) in der Runde der letzten Acht verordnete Cheftrainer Vincent Kompany seinem Team dann eine dreiwöchige Verschnaufspause. "Weniger geht nicht", so der Belgier: "Ich weiß, die anderen haben die Vorbereitung angefangen, aber es geht nicht weniger." Bei der Bundesliga-Konkurrenz, mit Ausnahme des BVB, rollt seit Anfang Juli bereits wieder der Ball.

Trainingsauftakt des FC Bayern

Los geht es für den FC Bayern am 28. Juli, wenn an der Säbener Straße die erste Einheit absolviert wird. Auf ein Trainingslager abseits der Zentrale in München verzichtet der Bundesliga-Champion in diesem Jahr aufgrund der wenigen Zeit, die bis zum ersten Pflichtspiel bleibt.

Testspiele des FC Bayern

Bei drei Gelegenheiten testet Vincent Kompany seine Mannschaft gegen namhafte Gegner aus dem europäischen Ausland. Zum Auftakt reist Ligue-1-Klub Olympique Lyon nach München, das Testspiel findet am 2. August (15:30 Uhr) statt.

Wenige Tage später trifft der FC Bayern im Telekom Cup auf Premier-League-Klub und Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur (7. August, 18:30 Uhr). Am 12. August (18:00 Uhr) sind die Münchner zu Gast beim Grasshopper Club Zürich.

Erstes Pflichtspiel gegen Pokalsieger VfB Stuttgart

Knapp drei Wochen nach dem Trainingsstart bestreitet der FC Bayern sein erstes Pflichtspiel der Saison 2025/26. Im Franz-Beckenbauer-Supercup trifft der amtierende Deutsche Meister auf Pokalsieger VfB Stuttgart (16. August, 20:30 Uhr). Die Partie findet in der MHP-Arena in Stuttgart statt.

Nur sechs Tage später eröffnet Vincent Kompany mit seiner Mannschaft die 63. Bundesliga-Saison. Am Freitag, 22. August (20:30 Uhr) ist RB Leipzig zu Gast in der Allianz Arena. Tags darauf (15:00 Uhr) kicken die Münchner im österreichischen Imst beim so genannten "Traumspiel" obendrein gegen eine Fanauswahl, den Red Eagles Austria. Der Fanclub hatte sich in einem Preisausschreiben gegen viele Bewerber durchgesetzt.

Übrigens: Aufgrund der Teilnahme am Supercup bestreitet der FC Bayern, ebenso wie der VfB Stuttgart, sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden erst am 27. August (20:45 Uhr). Alle anderen Partien finden zwischen dem 15. und 18. August statt.