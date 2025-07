Der Sommerfahrplan des BVB

IMAGO/Marco Bader

BVB-Trainer Niko Kovac startet Ende Juli in die Vorbereitung

Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Klub-WM haben die BVB-Profis erst einmal Urlaub. Doch wie geht es für die Spieler von Borussia Dortmund anschließend weiter? Wo macht Schwarz-Gelb in der Vorbereitung Halt und wie heißen die Testspielgegner? sport.de gibt einen Überblick.

Mit dem Abschneiden bei der XXL-Ausgabe der Klub-WM in den USA ist die Dortmunder Borussia sehr zufrieden. Mit dem Einzug ins Viertelfinale hat sich der BVB auf internationaler Bühne teuer verkauft - und hat vor allem saftige Prämien der FIFA eingespielt. Da nimmt der Revierklub gerne in Kauf, dass die komplette Vorbereitung umgekrempelt werden muss.

Anders als die anderen Bundesligisten - mit Ausnahme des FC Bayern - ging es für die BVB-Stars nicht Anfang Juli zurück auf den Trainingsplatz. Stattdessen haben sich die Spieler von Cheftrainer Niko Kovac zunächst knapp drei Wochen Pause verdient.

Trainingsauftakt des BVB

Die Profis von Borussia Dortmund werden am 26. Juli, und somit zwei Tage vor den Spielern des FC Bayern, zurück aus dem Urlaub erwartet. In Dortmund-Brackel findet dann der Trainingsauftakt statt.

Testspiele des BVB

Drei Testspiele hat Borussia Dortmund im Sommer geplant. Nach einem eher lockeren Auftakt gegen die Sportfreunde Siegen (30. Juli, 18:30 Uhr) fordert Schwarz-Gelb wenige Tage später in Iserlohn den französischen Klub Lille OSC (02. August, 17:00 Uhr). Das große Highlight findet aber am 10. August im Signal Iduna Park bei der offiziellen Saisoneröffnung statt, wenn Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin (17:30 Uhr) zu einem echten Härtetest zu Gast ist.

BVB reist nach Österreich

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben sich außerdem dazu entschieden, vom 4. bis 9. August ein kurzes Trainingslager im österreichischen Saalfelden abzuhalten. Dort will Cheftrainer Niko Kovac seine Mannschaft intensiv auf die neue Saison einschwören, weitere Tests sind nicht geplant.

Das erste Pflichtspiel von Borussia Dortmund

Gerade einmal etwas mehr als drei Wochen nach dem Trainingsauftakt geht es für den BVB mit dem ersten Pflichtspiel in die Saison 2025/26. In der ersten Runde des DFB-Pokals fordert die Borussia den Lokal-Rivalen Rot-Weiss Essen. Die Partie findet am 18. August (20:45 Uhr) in Essen statt.

Fünf Tage später reist die Kovac-Truppe am 1. Bundesliga-Spieltag nach Hamburg zum Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (23.08., 18:30 Uhr).